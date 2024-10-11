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Нацбанк Казахстана оставил базовую ставку на уровне 14,25%

Ведомости

Национальный банк Казахстана не стал менять базовую ставку, сохранив ее на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п. п. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В августе и сентябре годовая инфляция в Казахстане сохранила тенденцию к медленному снижению. В сентябре она была снижена до 8,3%, но, по данным регулятора, все еще значимо превышает таргет. В целом динамика инфляции соответствует прогнозу Нацбанка.

Месячная инфляция в сентябре составила 0,4%, превысив среднеисторическое значение (0,3%). Показатели общей и базовой инфляции с учетом поправки на сезонность формируются выше уровней, которые фиксировались весной и в начале лета.

Нацбанк отмечает, что инфляционные ожидания населения увеличились в сентябре. Инфляционные ожидания экспертов на 2024 г. также показали рост с 8% до 8,4%.

По мнению регулятора, устойчивая часть инфляции снижается недостаточно быстро.

«Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий. Баланс рисков смещен в проинфляционную сторону, – говорится в сообщении Нацбанка.

Среди рисков с внешней стороны называется рост цен на продовольствие на мировых рынках и высокая инфляция в России, а внутри экономики Казахстана проинфляционное давление сохраняется за счет фискального стимулирования, роста тарифов, устойчивого внутреннего спроса, повышенных инфляционных ожиданий.

Нацбанк Казахстана снизил ключевую ставку до 14,25% в июле. С мая она составляла 14,5% годовых, до этого, в феврале, базовая ставка была снижена на 50 базисных пунктов до 14, 75%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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