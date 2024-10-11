Нацбанк Казахстана оставил базовую ставку на уровне 14,25%

В августе и сентябре годовая инфляция в Казахстане сохранила тенденцию к медленному снижению. В сентябре она была снижена до 8,3%, но, по данным регулятора, все еще значимо превышает таргет. В целом динамика инфляции соответствует прогнозу Нацбанка.