Нацбанк Казахстана оставил базовую ставку на уровне 14,25%
Национальный банк Казахстана не стал менять базовую ставку, сохранив ее на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п. п. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В августе и сентябре годовая инфляция в Казахстане сохранила тенденцию к медленному снижению. В сентябре она была снижена до 8,3%, но, по данным регулятора, все еще значимо превышает таргет. В целом динамика инфляции соответствует прогнозу Нацбанка.
Месячная инфляция в сентябре составила 0,4%, превысив среднеисторическое значение (0,3%). Показатели общей и базовой инфляции с учетом поправки на сезонность формируются выше уровней, которые фиксировались весной и в начале лета.
Нацбанк отмечает, что инфляционные ожидания населения увеличились в сентябре. Инфляционные ожидания экспертов на 2024 г. также показали рост с 8% до 8,4%.
По мнению регулятора, устойчивая часть инфляции снижается недостаточно быстро.
«Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий. Баланс рисков смещен в проинфляционную сторону, – говорится в сообщении Нацбанка.
Среди рисков с внешней стороны называется рост цен на продовольствие на мировых рынках и высокая инфляция в России, а внутри экономики Казахстана проинфляционное давление сохраняется за счет фискального стимулирования, роста тарифов, устойчивого внутреннего спроса, повышенных инфляционных ожиданий.
Нацбанк Казахстана снизил ключевую ставку до 14,25% в июле. С мая она составляла 14,5% годовых, до этого, в феврале, базовая ставка была снижена на 50 базисных пунктов до 14, 75%.