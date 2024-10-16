Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Недельная инфляция в России с 8 по 14 октября составила 0,12%

Ведомости

За период с 8 по 14 октября недельная инфляция в России составила 0,12%, следует из данных Росстата. Неделей ранее она находилась на уровне 0,14%.

Годовая инфляция на конец второй недели октября составила 8,51%, указано в данных Минэкономразвития. В секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,24%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,09%. В секторе услуг цены снизились на 0,14%.

Продолжилось снижение на плодоовощную продукцию (-0,25%), снизились темпы роста цен на огурцы (0,17%), продолжилось удешевление помидоров (-0,64%) и яблок (-1,38%). На продукты питания, за исключением плодовоовощной продукции, темпы роста цен составили 0,28%. Снизились темпы роста цен на говядину (0,19%), подешевели баранина (-0,13%) и мясо кур (-0,2%).

На легковые автомобили рост цен замедлился до 0,20%, на медикаменты – до 0,23%. Продолжилось снижение цен на строительные материалы (-0,14%), электро- и бытовые приборы (-0,13%). На бензин рост цен замедлился до 0,09%, на дизель темпы роста цен сохранились практически на уровне предыдущей недели (0,09%). Кроме того, продолжилось снижение цен на услуги санаториев (-0,32%). Цены на бытовые услуги выросли на 0,16%.

13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В октябре зампред регулятора Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 25 октября. На нем регулятор также представит обновленный среднесрочный макропрогноз.

Зампред заявил, что устойчивые темпы роста цен сохраняются с сентября 2024 г. На настоящий момент нет значимых указаний на изменение динамики, добавил он. Зампред также сообщил, что Банк России по-прежнему намерен добиться достижения цели по инфляции – 4% в 2025 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных