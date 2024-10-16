Недельная инфляция в России с 8 по 14 октября составила 0,12%
За период с 8 по 14 октября недельная инфляция в России составила 0,12%, следует из данных Росстата. Неделей ранее она находилась на уровне 0,14%.
Годовая инфляция на конец второй недели октября составила 8,51%, указано в данных Минэкономразвития. В секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,24%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,09%. В секторе услуг цены снизились на 0,14%.
Продолжилось снижение на плодоовощную продукцию (-0,25%), снизились темпы роста цен на огурцы (0,17%), продолжилось удешевление помидоров (-0,64%) и яблок (-1,38%). На продукты питания, за исключением плодовоовощной продукции, темпы роста цен составили 0,28%. Снизились темпы роста цен на говядину (0,19%), подешевели баранина (-0,13%) и мясо кур (-0,2%).
На легковые автомобили рост цен замедлился до 0,20%, на медикаменты – до 0,23%. Продолжилось снижение цен на строительные материалы (-0,14%), электро- и бытовые приборы (-0,13%). На бензин рост цен замедлился до 0,09%, на дизель темпы роста цен сохранились практически на уровне предыдущей недели (0,09%). Кроме того, продолжилось снижение цен на услуги санаториев (-0,32%). Цены на бытовые услуги выросли на 0,16%.
13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В октябре зампред регулятора Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 25 октября. На нем регулятор также представит обновленный среднесрочный макропрогноз.
Зампред заявил, что устойчивые темпы роста цен сохраняются с сентября 2024 г. На настоящий момент нет значимых указаний на изменение динамики, добавил он. Зампред также сообщил, что Банк России по-прежнему намерен добиться достижения цели по инфляции – 4% в 2025 г.