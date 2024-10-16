Недельная инфляция в России с 8 по 14 октября составила 0,12%

На легковые автомобили рост цен замедлился до 0,20%, на медикаменты – до 0,23%. Продолжилось снижение цен на строительные материалы (-0,14%), электро- и бытовые приборы (-0,13%). На бензин рост цен замедлился до 0,09%, на дизель темпы роста цен сохранились практически на уровне предыдущей недели (0,09%). Кроме того, продолжилось снижение цен на услуги санаториев (-0,32%). Цены на бытовые услуги выросли на 0,16%.