Сырье для производства алюминия могут освободить от импортной пошлины

8 октября сообщалось, что предприятия UC Rusal за девять месяцев 2024 г. сократили экспорт алюминия на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,19 млн т. Суммарный объем перевозок алюминия заводов UC Rusal, включая отгрузку по РФ, был на 1% ниже уровня 2023 г., составив 2,69 млн т. Сами перевозки алюминия внутри РФ выросли на 15% за этот период, до 503 000 т.