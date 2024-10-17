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Сырье для производства алюминия могут освободить от импортной пошлины

Ведомости

Правительство России намерено освободить от уплаты импортной пошлины в 5% сырье для производства алюминия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления Минпромторга.

От пошлины освободят фторид алюминия и электроды, поставленные со 2 мая 2024 г. по 31 декабря 2025 г. Эта мера призвана гарантированно обеспечить сырьем предприятий алюминиевой отрасли «в целях достижения показателей производства, потребления, экспорта и импорта отдельных видов продукции РФ».

В Минпромторге подтвердили подготовку постановления, добавив, что срок действия курсовых экспортных пошлин, в том числе на алюминий, заканчивается 31 декабря.

8 октября сообщалось, что предприятия UC Rusal за девять месяцев 2024 г. сократили экспорт алюминия на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,19 млн т. Суммарный объем перевозок алюминия заводов UC Rusal, включая отгрузку по РФ, был на 1% ниже уровня 2023 г., составив 2,69 млн т. Сами перевозки алюминия внутри РФ выросли на 15% за этот период, до 503 000 т. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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