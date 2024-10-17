Сырье для производства алюминия могут освободить от импортной пошлины
Правительство России намерено освободить от уплаты импортной пошлины в 5% сырье для производства алюминия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления Минпромторга.
От пошлины освободят фторид алюминия и электроды, поставленные со 2 мая 2024 г. по 31 декабря 2025 г. Эта мера призвана гарантированно обеспечить сырьем предприятий алюминиевой отрасли «в целях достижения показателей производства, потребления, экспорта и импорта отдельных видов продукции РФ».
В Минпромторге подтвердили подготовку постановления, добавив, что срок действия курсовых экспортных пошлин, в том числе на алюминий, заканчивается 31 декабря.
8 октября сообщалось, что предприятия UC Rusal за девять месяцев 2024 г. сократили экспорт алюминия на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,19 млн т. Суммарный объем перевозок алюминия заводов UC Rusal, включая отгрузку по РФ, был на 1% ниже уровня 2023 г., составив 2,69 млн т. Сами перевозки алюминия внутри РФ выросли на 15% за этот период, до 503 000 т.