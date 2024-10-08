Экспорт UC Rusal алюминия по сетям РЖД снизился на 4% за девять месяцев
Суммарный объем перевозок алюминия заводов UC Rusal, включая отгрузку по РФ, был на 1% ниже уровня 2023 г., составив 2,69 млн т. Сами перевозки алюминия внутри РФ выросли на 15% за этот период, до 503 000 т. По прошествии первых трех месяцев 2024 г. экспорт остается отрицательным, так по результатам I квартала на внешние рынки было отправлено металла на 5,5% больше уровня 2023 г., но уже во II квартале экспорт алюминия снизился на 5% к данным прошлого года.
8 октября стало известно, что Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров намерена заблокировать вопрос об обратном выкупе акций UC Rusal. Основной акционер UC Rusal – основанная Олегом Дерипаской «Эн+», у нее 56,9%. Sual Partners принадлежит 25,5% компании, оставшиеся 17,6% находятся в свободном обращении. В мае о возможном проведении buyback UC Rusal сообщали источники «Интерфакса», но параметры выкупа не называли.