Экспорт UC Rusal алюминия по сетям РЖД снизился на 4% за девять месяцев

Суммарный объем перевозок алюминия заводов UC Rusal, включая отгрузку по РФ, был на 1% ниже уровня 2023 г., составив 2,69 млн т. Сами перевозки алюминия внутри РФ выросли на 15% за этот период, до 503 000 т. По прошествии первых трех месяцев 2024 г. экспорт остается отрицательным, так по результатам I квартала на внешние рынки было отправлено металла на 5,5% больше уровня 2023 г., но уже во II квартале экспорт алюминия снизился на 5% к данным прошлого года.