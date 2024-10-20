Bloomberg: высокий уровень госдолга может спровоцировать глобальный шок

Bloomberg опубликовал статью в преддверии ежегодного заседания МВФ. По данным агентства, долговая нагрузка будет расти во всем мире. По результатам 2024 г. она составит 94,8%. При этом в США – 97,4%, в странах G7 – 125,9%, в Китае – 62,1%, в Японии – 254%, в Великобритании – 103,2%, а во Франции – 111,3%.