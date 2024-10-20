Bloomberg: высокий уровень госдолга может спровоцировать глобальный шок
Уровень государственного долга стран мира в 2024 г. может достичь $100 трлн, что спровоцирует глобальный шок. Об этом пишет Bloomberg в статье «Мировая фискальная бомба замедленного действия на $100 трлн продолжает тикать».
Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева указала, что прогнозы указывают на неблагоприятное сочетание низких темпов роста и высокого уровня долга. «Правительства должны работать над сокращением долга и восстановлением резервов на случай следующего шока. Он обязательно наступит, и, возможно, раньше, чем мы ожидаем», – сказала она.
Bloomberg опубликовал статью в преддверии ежегодного заседания МВФ. По данным агентства, долговая нагрузка будет расти во всем мире. По результатам 2024 г. она составит 94,8%. При этом в США – 97,4%, в странах G7 – 125,9%, в Китае – 62,1%, в Японии – 254%, в Великобритании – 103,2%, а во Франции – 111,3%.
По прогнозам экономистов МВФ, на фоне повышения уровня задолженности Банк России может повысить ключевую ставку. В то же время Центробанки Канады и Китая, вероятно, ненамного снизят ее.
В сентябре совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 19% годовых. В октябре зампред регулятора Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Он отметил, что с сентября сохраняются устойчивые темпы роста цен, а на настоящий момент нет значимых указаний на изменение динамики.