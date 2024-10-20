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Bloomberg: высокий уровень госдолга может спровоцировать глобальный шок

Ведомости

Уровень государственного долга стран мира в 2024 г. может достичь $100 трлн, что спровоцирует глобальный шок. Об этом пишет Bloomberg в статье «Мировая фискальная бомба замедленного действия на $100 трлн продолжает тикать».

Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева указала, что прогнозы указывают на неблагоприятное сочетание низких темпов роста и высокого уровня долга. «Правительства должны работать над сокращением долга и восстановлением резервов на случай следующего шока. Он обязательно наступит, и, возможно, раньше, чем мы ожидаем», – сказала она.

Bloomberg опубликовал статью в преддверии ежегодного заседания МВФ. По данным агентства, долговая нагрузка будет расти во всем мире. По результатам 2024 г. она составит 94,8%. При этом в США – 97,4%, в странах G7 – 125,9%, в Китае – 62,1%, в Японии – 254%, в Великобритании – 103,2%, а во Франции – 111,3%.

По прогнозам экономистов МВФ, на фоне повышения уровня задолженности Банк России может повысить ключевую ставку. В то же время Центробанки Канады и Китая, вероятно, ненамного снизят ее.

В сентябре совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 19% годовых. В октябре зампред регулятора Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Он отметил, что с сентября сохраняются устойчивые темпы роста цен, а на настоящий момент нет значимых указаний на изменение динамики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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