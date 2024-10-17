Набиуллина: решение по ключевой ставке не предопределено

В конце сентября об этом же говорила Набиуллина. Она заявила, что ЦБ ставит своей целью достичь целевого уровня по инфляции в 4% к концу 2025 г. Регулятор в резюме обсуждения ключевой ставки отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики в России не в полной мере отразилось на динамике цен из‑за временных лагов. Вместе с тем инфляционное давление в июле – августе оказалось выше, чем оценивал Банк России на момент принятия решения по ключевой ставке в июле.