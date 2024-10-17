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Набиуллина: решение по ключевой ставке не предопределено

Данные по инфляции и кредитованию во многом подтверждают высказанные ЦБ в сентябре соображения
Ведомости

Банк России продолжит анализировать поступающие данные, решение по ключевой ставке на предстоящем заседании 25 октября не предопределено. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Будем рассматривать, как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз, с тем чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке. <...> Решение не предопределено. Будем смотреть на весь комплекс факторов на следующей неделе», – сказала она.

Набиуллина добавила, что текущая инфляция, динамика инфляционных ожиданий и темпы роста кредитования во многом подтверждают соображения, которые были у регулятора в сентябре при повышении ключевой ставки.

В сентябре совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 19% годовых. В октябре зампред регулятора Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Он отметил, что с сентября сохраняются устойчивые темпы роста цен, а на настоящий момент нет значимых указаний на изменение динамики.

В конце сентября об этом же говорила Набиуллина. Она заявила, что ЦБ ставит своей целью достичь целевого уровня по инфляции в 4% к концу 2025 г. Регулятор в резюме обсуждения ключевой ставки отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики в России не в полной мере отразилось на динамике цен из‑за временных лагов. Вместе с тем инфляционное давление в июле – августе оказалось выше, чем оценивал Банк России на момент принятия решения по ключевой ставке в июле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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