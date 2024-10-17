Набиуллина: решение по ключевой ставке не предопределено

Набиуллина: решение по ключевой ставке не предопределеноДанные по инфляции и кредитованию во многом подтверждают высказанные ЦБ в сентябре соображения
Банк России продолжит анализировать поступающие данные, решение по ключевой ставке на предстоящем заседании 25 октября не предопределено. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Будем рассматривать, как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз, с тем чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке. <...> Решение не предопределено. Будем смотреть на весь комплекс факторов на следующей неделе», – сказала она.
Набиуллина добавила, что текущая инфляция, динамика инфляционных ожиданий и темпы роста кредитования во многом подтверждают соображения, которые были у регулятора в сентябре при повышении ключевой ставки.
В сентябре совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 19% годовых. В октябре зампред регулятора Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Он отметил, что с сентября сохраняются устойчивые темпы роста цен, а на настоящий момент нет значимых указаний на изменение динамики.
В конце сентября об этом же говорила Набиуллина. Она заявила, что ЦБ ставит своей целью достичь целевого уровня по инфляции в 4% к концу 2025 г. Регулятор в резюме обсуждения ключевой ставки отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики в России не в полной мере отразилось на динамике цен из‑за временных лагов. Вместе с тем инфляционное давление в июле – августе оказалось выше, чем оценивал Банк России на момент принятия решения по ключевой ставке в июле.