Bloomberg: новые меры фискальной политики КНР направлены на рост потребления

ВВП Китая вырос на 4,6% по итогам III квартала 2024 г., не достигнув целевого показателя правительства в 5%. Это свидетельствует о необходимости дополнительного стимулирования, писало Reuters со ссылкой на экспертов. По их словам, недостижение целевого показателя было ожидаемым из-за слабого внутреннего спроса, нестабильного рынка жилья и замедления роста экспорта. Китайские чиновники в официальном обращении заявили о намерении достичь целевого показателя в IV квартале 2024 г. благодаря дальнейшим стимулам и повторному сокращению суммы, которую банки должны держать в резервах.