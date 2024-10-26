Bloomberg: новые меры фискальной политики КНР направлены на рост потребления
Пакет мер по стимулированию роста экономики КНР направлен на увеличение потребления и достижение показателей по росту ВВП, заявил Bloomberg заместитель министра финансов страны Ляо Минь.
«Цели заключаются в том, чтобы усилить макроэкономическую политику для расширения внутреннего спроса и достижения целевого показателя роста ВВП в этом году», – сказал замминистра в кулуарах ежегодных заседаний Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
Пакет фискальных мер, как ожидается, будет «довольно масштабным», добавил он. Ляо отметил, что детали будут известны только после завершения заседания постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, которое запланировано на 4–8 ноября.
ВВП Китая вырос на 4,6% по итогам III квартала 2024 г., не достигнув целевого показателя правительства в 5%. Это свидетельствует о необходимости дополнительного стимулирования, писало Reuters со ссылкой на экспертов. По их словам, недостижение целевого показателя было ожидаемым из-за слабого внутреннего спроса, нестабильного рынка жилья и замедления роста экспорта. Китайские чиновники в официальном обращении заявили о намерении достичь целевого показателя в IV квартале 2024 г. благодаря дальнейшим стимулам и повторному сокращению суммы, которую банки должны держать в резервах.