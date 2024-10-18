ВВП Китая вырос на 4,6% по итогам III квартала 2024 года
ВВП Китая вырос на 4,6% по итогам III квартала 2024 г., не достигнув целевого показателя правительства в 5%. Это свидетельствует о необходимости дополнительного стимулирования, сообщает Reuters со ссылкой на экспертов.
По официальным данным, ВВП Китая вырос на 4,6% в III квартале, что немного выше прогноза в 4,5%, полученного в ходе опроса Reuters, но ниже темпа в 4,7% во II квартале. Как отметили эксперты, недостижение целевого показателя было ожидаемым из-за слабого внутреннего спроса, нестабильного рынка жилья и замедления роста экспорта. Но китайские чиновники в официальном обращении заявили о намерении достичь целевого показателя в IV квартале 2024 г. благодаря дальнейшим стимулам и повторному сокращению суммы, которую банки должны держать в резервах.
Китайские власти еще не определили количественные оценки дополнительных финансовых расходов, но аналитики заявили, что это может быть объявлено на заседании постоянного комитета нацсобрания народных представителей в ближайшие недели, сообщила Finanical Times.
24 сентября ЦБ Китая представил крупнейший пакет мер стимулирования экономики. На пресс-конференции, содержание которой было приведено на сайте Народного банка Китая (НБК, регулятор), глава НБК Пань Гуншэн рассказал, в частности, о решении снизить нормы резервных требований (RRR) для разных типов банков на 0,5 п. п. в среднем до 6,6%. Это смягчение, по оценке Паня, добавит рынку долгосрочную ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). При этом изменения не затронут норму в 5% для сельских банков. Тем не менее, как пишет Bloomberg, теперь средневзвешенная норма окажется на низшем уровне как минимум с 2020 г. Более того, в НБК не исключили, что в течение года этот норматив может быть дополнительно снижен на 0,25–0,5 п. п.