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ВВП Китая вырос на 4,6% по итогам III квартала 2024 года

Ведомости

ВВП Китая вырос на 4,6% по итогам III квартала 2024 г., не достигнув целевого показателя правительства в 5%. Это свидетельствует о необходимости дополнительного стимулирования, сообщает Reuters со ссылкой на экспертов.

По официальным данным, ВВП Китая вырос на 4,6% в III квартале, что немного выше прогноза в 4,5%, полученного в ходе опроса Reuters, но ниже темпа в 4,7% во II квартале. Как отметили эксперты, недостижение целевого показателя было ожидаемым из-за слабого внутреннего спроса, нестабильного рынка жилья и замедления роста экспорта. Но китайские чиновники в официальном обращении заявили о намерении достичь целевого показателя в IV квартале 2024 г. благодаря дальнейшим стимулам и повторному сокращению суммы, которую банки должны держать в резервах.

Китайские власти еще не определили количественные оценки дополнительных финансовых расходов, но аналитики заявили, что это может быть объявлено на заседании постоянного комитета нацсобрания народных представителей в ближайшие недели, сообщила Finanical Times.

24 сентября ЦБ Китая представил крупнейший пакет мер стимулирования экономики. На пресс-конференции, содержание которой было приведено на сайте Народного банка Китая (НБК, регулятор), глава НБК Пань Гуншэн рассказал, в частности, о решении снизить нормы резервных требований (RRR) для разных типов банков на 0,5 п. п. в среднем до 6,6%. Это смягчение, по оценке Паня, добавит рынку долгосрочную ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). При этом изменения не затронут норму в 5% для сельских банков. Тем не менее, как пишет Bloomberg, теперь средневзвешенная норма окажется на низшем уровне как минимум с 2020 г. Более того, в НБК не исключили, что в течение года этот норматив может быть дополнительно снижен на 0,25–0,5 п. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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