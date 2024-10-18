ВВП Китая вырос на 4,6% по итогам III квартала 2024 года

24 сентября ЦБ Китая представил крупнейший пакет мер стимулирования экономики. На пресс-конференции, содержание которой было приведено на сайте Народного банка Китая (НБК, регулятор), глава НБК Пань Гуншэн рассказал, в частности, о решении снизить нормы резервных требований (RRR) для разных типов банков на 0,5 п. п. в среднем до 6,6%. Это смягчение, по оценке Паня, добавит рынку долгосрочную ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). При этом изменения не затронут норму в 5% для сельских банков. Тем не менее, как пишет Bloomberg, теперь средневзвешенная норма окажется на низшем уровне как минимум с 2020 г. Более того, в НБК не исключили, что в течение года этот норматив может быть дополнительно снижен на 0,25–0,5 п. п.