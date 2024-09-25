ЦБ Китая представил крупнейший пакет мер стимулирования экономики

ЦБ Китая представил крупнейший пакет мер стимулирования экономикиСтабильный рост должно обеспечить смягчение монетарной политики
Народный банк Китая (НБК, центробанк) 24 сентября объявил о целом ряде масштабных мер, которые должны послужить стимулированию экономического роста в стране. И финансовые рынки сразу отреагировали на эту новость ростом. На пресс-конференции, содержание которой приведено на сайте регулятора, глава НБК Пань Гуншэн рассказал, в частности, о решении снизить нормы резервных требований (RRR) для разных типов банков на 0,5 п. п. в среднем до 6,6%. Это смягчение, по оценке Паня, добавит рынку долгосрочную ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). При этом изменения не затронут норму в 5% для сельских банков. Тем не менее, как пишет Bloomberg, теперь средневзвешенная норма окажется на низшем уровне как минимум с 2020 г. Более того, в НБК не исключили, что в течение года этот норматив может быть дополнительно снижен на 0,25–0,5 п. п.
Одновременно с этим (что происходит впервые почти за 10 лет) НБК объявил и о снижении процентной ставки по семидневным операциям обратного репо с 1,7 до 1,5% годовых. Позже, отвечая на вопрос корреспондента гостелевидения CCTV, Пань сказал, что нынешняя корректировка этой процентной ставки должна привести к уменьшению ставки по среднесрочным кредитам (MLF) на 0,3 п. п. Сейчас она составляет 2,3%. Более того, ЦБ допустил в будущем понижение и базовой ставки для первоклассных заемщиков (LPR) и депозитов на 0,2–0,25 п. п., впрочем, не приводя дополнительных подробностей. При этом 20 сентября НБК сохранил эти ставки на уровне 3,35 и 3,85% для кредитов на один год и пять лет соответственно. А до того, 18 сентября, Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с 2020 г. снизила ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – с 5,25–5,5 до 4,75–5%.
Отдельный блок выступления Паня был посвящен борьбе с кризисом на рынке недвижимости. ЦБ рекомендовал коммерческим банкам снизить процентные ставки по уже действующим ипотечным кредитам до уровня, аналогичного ставкам по вновь выдаваемым (т. е. на 0,5 п. п.). «Эти меры, которые способствуют дальнейшему снижению процентных расходов заемщиков по ипотечным кредитам, принесут пользу 50 млн семей, или 150 млн человек», – привел свои расчеты глава центробанка. Он ожидает, что получившие выгоду из-за этого решения китайцы будут направлять высвободившиеся 150 млрд юаней (около $21,27 млрд) на потребление и инвестиции.
На брифинге также было анонсировано снижение минимального первоначального взноса с 25 до 15% для покупателей второго жилья, которое часто приобретается в Китае как инвестиция. Тем самым первоначальный взнос будет унифицирован. Раньше он был выше для покупателей второго жилья в рамках борьбы со спекулянтами. Последние три года в КНР цены на недвижимость падали в среднем на 10% в год. Кроме того, НБК будет компенсировать 100% кредитов по программе для местных властей на покупку непроданных домов с дешевым финансированием (на эти цели выделено 300 млрд юаней, ранее оплачивалось 60% стоимости таких займов). Глава ЦБ объяснил, что новые меры направлены в том числе на «поддержку стабильного роста китайской экономики», «содействие умеренному восстановлению цен» и «высококачественное развитие».
Отдельно были упомянуты две меры, которые регулятор примет для стабилизации фондового рынка. Первая – создание механизма обмена ценными бумагами между фондами и страховыми компаниями, который позволит посредством залога активов получать ликвидность от ЦБ. Это должно расширить возможности компаний в получении средств. На первом этапе этого механизма, отметил Пань, на поддержку фондового рынка будет выделено 500 млрд юаней (около $71 млрд). Вторая новация – это предоставление специальных кредитов рефинансирования для выкупа акций.
После пресс-конференции главы ЦБ КНР китайский индекс CSI 300, включающий акции, котирующиеся в Шанхае и Шэньчжэне, вырос на 3,8% (наибольший результат с марта 2022 г., пишет Financial Times), гонконгский индекс Hang Seng – на 3,9%. Вместе с тем доходность 10-летних китайских гособлигаций упала до рекордно низкого уровня в 2%.
Власти Китая последние два года пытаются разогнать спрос, а последний год еще и борются с дефляцией. При этом официальная цель экономического роста экономики в 2023 и 2024 гг. ставилась на уровне около 5%. После выступления Паня, которое превзошло ожидания инвесторов, многие западные аналитики более уверенно стали допускать, что и в 2024 г. Китай сможет достичь цели. Так, глава отдела макростратегии Китая в Standard Chartered Plc Бекки Лью назвала смягчение денежно-кредитной политики «более смелым, чем ожидалось» и видит возможность дальнейших шагов в этом направлении в ближайшие кварталы. В базирующейся в Лондоне консалтинговой фирме Capital Economics хоть и признают действия ЦБ КНР «шагами в верном направлении», но считают недостаточными для преломления негативных тенденций в китайской экономике, если не последует усиления бюджетных мер стимулирования.
Интересно, что на прошлой неделе НБК, несмотря на недавнее решение ФРС о снижении ключевой ставки, решил не менять ставку LPR, несмотря на имевшиеся ожидания, говорит профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. Теперь же, видимо, осознав, что ФРС взяла курс на смягчение монетарной политики, НБК пользуется открывшимся окном возможностей. И эти меры свидетельствуют, по мнению эксперта, что власти КНР осознают тяжелое состояние китайской экономики, которое просто вынуждает действовать. При этом пока рано говорить, что, например, длительный кризис на рынке недвижимости возможно разрешить одним махом.