ЦБ Китая представил крупнейший пакет мер стимулирования экономики

Одновременно с этим (что происходит впервые почти за 10 лет) НБК объявил и о снижении процентной ставки по семидневным операциям обратного репо с 1,7 до 1,5% годовых. Позже, отвечая на вопрос корреспондента гостелевидения CCTV, Пань сказал, что нынешняя корректировка этой процентной ставки должна привести к уменьшению ставки по среднесрочным кредитам (MLF) на 0,3 п. п. Сейчас она составляет 2,3%. Более того, ЦБ допустил в будущем понижение и базовой ставки для первоклассных заемщиков (LPR) и депозитов на 0,2–0,25 п. п., впрочем, не приводя дополнительных подробностей. При этом 20 сентября НБК сохранил эти ставки на уровне 3,35 и 3,85% для кредитов на один год и пять лет соответственно. А до того, 18 сентября, Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с 2020 г. снизила ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – с 5,25–5,5 до 4,75–5%.