Китай отчитался о росте экономики на 5% за первое полугодие 2024 года

Появившиеся данные по статистике КНР не стоит считать тревожными, так как они просто отображают структурные процессы в экономике, считает завсектором экономики и политики ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Несмотря на то что на I квартал приходится китайский Новый год, европейцы и другие импортеры пытаются завершить отгрузки до него, и потому в I квартале данные могут смотреться чуть лучше. Но в целом эксперт ожидает того, что Китай добьется своей цели в 5% в 2024 г., а стимулирование в том или ином виде будет продолжаться, в том числе на рынке недвижимости.