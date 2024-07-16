Китай отчитался о росте экономики на 5% за первое полугодие 2024 года

Китай отчитался о росте экономики на 5% за первое полугодие 2024 годаНо даже по официальным данным, темпы ее роста замедляются
ВВП Китая за первое полугодие 2024 г. вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 61,68 трлн юаней (примерно $8,65 трлн). Об этом свидетельствуют появившиеся 15 июля предварительные данные Государственного статистического управления КНР.
При этом во II квартале 2024 г. китайская экономика выросла на 4,7% в годовом выражении (в первом – на 5,3%) – и всего на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Темпы роста замедляются – для сравнения: в I квартале 2024 г. рост по отношению к IV кварталу 2023 г. составлял 1,6%. За первое полугодие 2024 г. производство в сельском хозяйстве выросло на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 г., а в секторе услуг – на 4,6%.
Появившиеся данные за II квартал оказались ниже консенсус-прогноза аналитиков Bloomberg и Reuters в 5,1%, а нынешние темпы роста ВВП КНР – самые медленные за последние пять кварталов. Но китайское издание Caixin нашло в новой статистике поводы для оптимизма: индекс-сюрприз в июне 2024 г., который отображает разницу между данными по конкретным секторам экономики и прогнозами, оказался положительным в ряде отраслей. В частности, объем промышленного производства в Китае по итогам первых шести месяцев 2024 г. вырос на 6% в годовом исчислении (при прогнозе 4,9%), инвестиции в основные фонды – на 3,9% (3,8%), розничные продажи – на 3,7% (3,5%). Впрочем, Bloomberg пишет, что последний показатель рос в июне (+2%, в мае был рост на 3,7%) самыми медленными темпами с декабря 2022 г., что свидетельствует о слабой эффективности мер правительства по стимулированию потребления.
Индекс потребительских цен (CPI) в КНР за январь – июнь 2024 г. вырос всего на 0,1% в годовом выражении, а цены на жилье поднялись за этот же период на 0,2% (объем продаж нового коммерческого жилья при этом упал сразу на 25%). Цены на новостройки конкретно в июне относительно мая 2024 г. опустились на 0,7%, что стало максимальным падением с октября 2014 г. Розничные продажи автомобилей в июне 2024 г. упали на 6,2% – это самое большое падение за последний год. Общий уровень безработицы за полгода в китайских городах снизился в годовом выражении на 0,2% до 5,1%, но среди молодежи достиг рекордного уровня в 21,3% в июне.
Общий вывод, который делают в китайском Нацбюро статистики, – экономические показатели Китая в первом полугодии 2024 г. были «в целом стабильными», но «нынешняя внешняя среда сложна, внутренний фактический спрос все еще недостаточен, а фундамент для восстановления экономики еще нуждается в укреплении». На фоне не самой впечатляющей экономической статистики еще большее внимание наблюдателей приковано к решениям начавшегося 15 июля третьего пленума ЦК Компартии Китая, о котором «Ведомости» подробно писали накануне.
5 марта 2024 г. правительство КНР обозначило на сессии Всекитайского собрания народных представителей цель роста ВВП на 2024 г. – около 5%. И как минимум, западные экономисты теперь сомневаются, что Пекин добьется этой цели без дополнительных мер стимулирования, например без увеличения госрасходов, снижения налогов или усиления поддержки малого и среднего бизнеса. В 2023 г. ВВП Китая вырос на 5,2%.
При этом 12 июля данные таможни КНР зафиксировали июньский рост экспорта Китая, который привел к самому высокому уровню положительного сальдо страны за месяц с 1990 г. (экспорт в годовом выражении вырос выше ожиданий на 8,6% и составил $308 млрд, импорт сократился на 2,3%, $209 млрд). А товарооборот Китая и России за первые полгода 2024 г. в годовом выражении вырос всего на 1,8% и составил $116,87 млрд (год назад рост был на 40,6%). Торговля за первые полгода между КНР и США сократилась на 0,2%, но это все еще третий партнер китайцев после АСЕАН и Евросоюза.
Появившиеся данные по статистике КНР не стоит считать тревожными, так как они просто отображают структурные процессы в экономике, считает завсектором экономики и политики ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Несмотря на то что на I квартал приходится китайский Новый год, европейцы и другие импортеры пытаются завершить отгрузки до него, и потому в I квартале данные могут смотреться чуть лучше. Но в целом эксперт ожидает того, что Китай добьется своей цели в 5% в 2024 г., а стимулирование в том или ином виде будет продолжаться, в том числе на рынке недвижимости.
На третьем пленуме ЦК КПК не стоит ждать каких-то оперативных решений, которые смогут повлиять на текущую конъюнктуру, скорее, там будет идти речь о долгосрочных планах до 2035 г., говорит профессор НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. Если говорить о нынешней статистике, то большинство экономических показателей в июне 2024 г. просело и бросается в глаза слабый спрос. В последние месяцы в Китае роль конечного потребления снижается: например, видно, что общий прирост в розничных продажах в июне упал до очень невысокого показателя, говорит Цыплаков. Таким образом, у властей КНР никак не получается повысить спрос. Экономика страны по-прежнему находится в процессе восстановления от пандемии, делает вывод аналитик из свежих данных.
Китайская экономика во многом держится сейчас на плаву из-за благоприятной ситуации в экспорте, но нет уверенности, что это продлится долго – высокое положительное сальдо сейчас получается за счет падения импорта. Например, в июне 2024 г. китайский экспорт уверенно рос на 8,6%, в том числе в США (на 6,6%) и ЕС (4,1%), а общий импорт упал на 2,3%, несмотря на низкую базу прошлого года, подчеркивает Цыплаков. Американцы объявили о введении дополнительных пошлин с 1 августа на ряд китайской продукции, а ЕС уже ввел дополнительные пошлины на электромобили, из-за чего ситуация может измениться во втором полугодии, говорит эксперт.