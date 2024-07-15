Какие решения могут быть приняты на ключевом пленуме ЦК Компартии Китая

В Китае с 15 по 18 июля пройдет одно из главных внутриполитических событий года – третий пленум Центрального комитета Компартии (ЦК КПК) XX созыва. Сейчас в его состав входит 205 человек, которые имеют на таких собраниях право голоса, а также 171 кандидат. Традиционно между съездами КПК, которые проводятся раз в пять лет, проходит семь пленумов ЦК. Третий пленум, который в этот раз проходит с отставанием от привычного графика больше чем на полгода, обычно посвящается вопросам экономического курса, где у Китая в последнее время есть ряд острых проблем. Они связаны с повышением внутреннего спроса после снятия жестких карантинных мер. Формально пока власти КНР добиваются выполнения собственных основных целей: рост ВВП в 2023 г. составил 5,2% и задачей на 2024 г. снова стал его средневзвешенный показатель в 5%. Впрочем, местные органы власти КНР испытывают финансовые и долговые трудности на фоне спада на рынке недвижимости – а строительный сектор совокупно с мультипликационным эффектом оценивается в 25–30% от китайского ВВП.