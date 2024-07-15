Какие решения могут быть приняты на ключевом пленуме ЦК Компартии Китая

Какие решения могут быть приняты на ключевом пленуме ЦК Компартии КитаяВероятно, там утвердят комплексный ответ на экономические вызовы последних лет
В Китае с 15 по 18 июля пройдет одно из главных внутриполитических событий года – третий пленум Центрального комитета Компартии (ЦК КПК) XX созыва. Сейчас в его состав входит 205 человек, которые имеют на таких собраниях право голоса, а также 171 кандидат. Традиционно между съездами КПК, которые проводятся раз в пять лет, проходит семь пленумов ЦК. Третий пленум, который в этот раз проходит с отставанием от привычного графика больше чем на полгода, обычно посвящается вопросам экономического курса, где у Китая в последнее время есть ряд острых проблем. Они связаны с повышением внутреннего спроса после снятия жестких карантинных мер. Формально пока власти КНР добиваются выполнения собственных основных целей: рост ВВП в 2023 г. составил 5,2% и задачей на 2024 г. снова стал его средневзвешенный показатель в 5%. Впрочем, местные органы власти КНР испытывают финансовые и долговые трудности на фоне спада на рынке недвижимости – а строительный сектор совокупно с мультипликационным эффектом оценивается в 25–30% от китайского ВВП.
В мае генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин на совещании с участием бизнеса в городе Цзинань провинции Шаньдун призывал к прорывам в реформах в таких вопросах, как занятость, рост доходов, улучшение социальных и госуслуг, а также личной безопасности. На пленуме будут рассмотрены вопросы, касающиеся «всестороннего углубления реформ и продвижения модернизации Китая», сообщило «Синьхуа». Основные итоги долгожданного мероприятия, которое будет скрыто от глаз наблюдателей, появятся в государственной прессе только после его завершения 18 июля.
Аналитики Bloomberg выделяли три темы, которым руководство КПК, по их мнению, может уделить особое внимание. Пленум может постановить увеличить налоги, проработать повышение пенсионного возраста и объявить о новых конкретных мерах для привлечения инвесторов (рост ПИИ в 2023 г. в КНР замедлился на 81,7% по сравнению с 2022 г.). Сейчас пенсионный возраст в КНР (не менялся более 40 лет) составляет 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин из офисной сферы и 50 лет для женщин рабочих профессий. По прогнозу министерства гражданской администрации КНР, к 2030 г. пожилые люди будут составлять уже треть населения (сейчас доля китайцев старше 60 лет – около 20%).
При этом инвесторы не ждут от пленума «крупного политического поворота», пишут СМИ. О похожих настроениях говорится и в статье The Diplomat – одни заявления об углублении реформ вряд ли смогут поменять настроения, которые в последние годы создают и другие внутриполитические тренды: усиление роли компартии и большее внимание нормам, связанным с нацбезопасностью.
Среди терминов, которыми оперирует компартия в последний год при описании дальнейших задач и, вероятно, о них снова будет упомянуто, – важность «новых качественных производительных сил». В частности, речь в этом контексте часто заходит про развитие таких отраслей, как водородная энергетика, биотехнологии, коммерческие космические технологии, квантовые вычисления и проч. Это еще один шаг на пути партии к провозглашенной цели превратить Китай к 2035 г. в «социалистическую рыночную экономику высокого уровня».
Несколько завышенные ожидания относительно третьего пленума в китайской и западной прессе зиждутся на историко-мифологическом фундаменте: считается, что в декабре 1978 г. он заложил основы «политики реформ и открытости», автор которой Дэн Сяопин вскоре одержал окончательную внутрипартийную победу над преемником Мао Цзэдуна Хуа Гофэном. Впоследствии Китай стал осторожно проводить эксперименты по внедрению элементов рыночной экономики, постепенно открываясь миру, что в итоге привело к резкому росту экономики и обогащению населения. При этом на деле слово «рынок» вообще не фигурировало в официальном коммюнике того пленума 1978 г., слово «реформа» встречалось два раза, а сам Дэн был куда более консервативен, чем принято считать. Но так или иначе на пленуме были сделаны важные шаги для постепенной либерализации: например, освобождение фермеров от власти коммун дало право распоряжаться остающимися сверх плана продуктами («программа ответственности домохозяйств», которая вытеснила колхозы).
Показатели экономики
15 июля Госстат КНР опубликует экономические показатели развития страны за первое полугодие 2024 г. В начале 2024 г. статбюро фиксировало рекордную за 15 лет дефляцию в КНР (-0,8% годовых). А 12 июля данные таможни КНР зафиксировали июньский рост экспорта Китая, который привел к самому высокому уровню положительного сальдо страны за месяц с 1990 г. (экспорт в годовом выражении вырос выше ожиданий на 8,6% и составил $308 млрд, импорт сократился на 2,3%, $209 млрд).
Предыдущий третий пленум ЦК КПК XIX созыва состоялся тоже в не самое характерное время – в феврале 2018 г. (т. е. раньше обычного минимум на полгода) – и через несколько дней после новостей о грядущем снятии ограничений для пребывания на посту председателя КНР. Возможно, потому новых сенсаций на таком фоне не последовало. При этом заседание было посвящено в большей степени не экономике, а реформе партийных и государственных институтов. А в 2013 г., на первом подобном совещании эпохи Си, было закреплено стремление предоставить рынку «решающую роль в распределении ресурсов», а сразу после пленума было объявлено о смягчении политики «одна семья – один ребенок».
Идея о «новых производительных силах» вовсе не абстракция и наверняка найдет свое отражение в коммюнике пленума, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Речь идет об инновационном рывке за счет таких технологий, которых еще нет в других странах, а значит, можно ожидать значительных, прежде всего государственных и частных, инвестиций Китая в НИОКР (в 2024 г. правительство КНР запланировало увеличить расходы на НИОКР примерно на 10%, в 2023 г. на них было потрачено около $458 млрд. – «Ведомости»). И самое главное в этом контексте по итогам грядущего пленума – насколько органично эта идея будет привязана к стратегическим целям развития страны, отмечает Ломанов.
Говоря о повышении внутреннего спроса, власти КНР не ставят перед собой задачу добиться этого, чтобы затем, условно говоря, удовлетворять его завозом импортной продукции. Но при этом там оперируют стратегией «двойной циркуляции», где приоритет в среднесрочной перспективе будет отдаваться «внутреннему» спросу (а значит, и повышению потребления домохозяйств) над «внешним». Зарубежные инвесторы опасаются общей «токсичной» атмосферы, которая в последние годы сложилась в отношениях КНР и стран Запада, а вовсе не только закручивания внутренних гаек в Китае, считает Ломанов. При этом просто деньги в качестве инвестиций КНР уже не нужны – стране интересны прежде всего инвесторы, которые приходят с передовым опытом менеджмента и новыми технологиями. И даже если КПК сейчас пойдет ради этого на самые фантастические условия – например, на полное освобождение зарубежных инвесторов от налогов, – зайти в Китай с передовыми технологиями не позволят уже западные правительства, уверен Ломанов.
То, что пленум долго откладывали, может свидетельствовать о длительной дискуссии, какие решения должны быть приняты, а после того их необходимо было подготовить, считает директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Очевидно, это будет ответ на кризисные явления, которые наблюдались в китайской экономике в последние годы, а также на ухудшающуюся внешнюю конъюнктуру – например, снижение экспорта на развитые рынки, рост внешних барьеров для китайской высокотехнологичной продукции и т. п. Как итог, Кашин допускает, что готовится некая серия масштабных решений о бюджете и финансах, что будет определять экономическую политику КНР гораздо дольше срока работы состава нынешнего ЦК КПК.