Верховный суд пояснил размер налога для физлиц-займодателей

В частности, «Автобаза-М» в лице гендиректора компании Дмитрия Молодцова в 2019 г. взяла заем у самого Молодцова в размере 3 млн руб. на 60 месяцев под 30% годовых, а затем еще 1,25 млн руб. на 45 месяцев под аналогичную процентную ставку. Сначала общество как налоговый агент Молодцова уплачивало с полученной им прибыли НДФЛ, с 1 января 2021 г. Молодцов стал платить налог на профессиональный доход (НПД). ФНС начала проверку и доначислила налог в размере 86 000 руб., а также назначила штраф в 4310 руб. (в силу смягчающих обстоятельств, которые обозначила сама ФНС). Налоговая посчитала, что доходы от «спорных операций» по договорам займа не признаются объектом налогообложения НПД и должны высчитываться исходя из ставки НДФЛ. Также инспекция заявила, что Молодцов пытался снизить налоговую ставку.