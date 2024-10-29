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Верховный суд пояснил размер налога для физлиц-займодателей

Ведомости

Верховный суд России рассмотрел спор о том, какой налог должен выплачивать гражданин с процентов по займу, который он выдал кому-либо. Суд пришел к выводу, что такие граждане должны платить налог не как самозанятые по ставке 4–6%, а обычный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Это следует из решения по иску ООО «Автобаза-М» к инспекции ФНС №35 по Москве.

В частности, «Автобаза-М» в лице гендиректора компании Дмитрия Молодцова в 2019 г. взяла заем у самого Молодцова в размере 3 млн руб. на 60 месяцев под 30% годовых, а затем еще 1,25 млн руб. на 45 месяцев под аналогичную процентную ставку. Сначала общество как налоговый агент Молодцова уплачивало с полученной им прибыли НДФЛ, с 1 января 2021 г. Молодцов стал платить налог на профессиональный доход (НПД). ФНС начала проверку и доначислила налог в размере 86 000 руб., а также назначила штраф в 4310 руб. (в силу смягчающих обстоятельств, которые обозначила сама ФНС). Налоговая посчитала, что доходы от «спорных операций» по договорам займа не признаются объектом налогообложения НПД и должны высчитываться исходя из ставки НДФЛ. Также инспекция заявила, что Молодцов пытался снизить налоговую ставку.

Молодцов не согласился с выводами налоговой и пошел в суд. Три суда встали на сторону Молодцова, но в высшей инстанции ему сообщили, что «объектом НПД может быть признан не любой доход», а только доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав). Предыдущие выводы инстанций суд признал ошибочными.

17 октября стало известно, что Минтруд подготовил новую версию законопроекта о проведении эксперимента по добровольному социальному страхованию для самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Начать эксперимент хотят с 1 января 2026 г., а его окончание совпадает с завершением режима налога на профессиональный доход, запланированным на 31 декабря 2028 г. Тариф страховых взносов предлагается установить на уровне 3,84% от страховой суммы, которая составит 35 000 или 50 000 руб. по выбору, следует из документа. Таким образом, ежемесячный платеж составит 1344 или 1920 руб. При этом предлагается применять понижающие и повышающие коэффициенты (так называемый бонус-малус).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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