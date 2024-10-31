7,5 трлн рублей перераспределят в рамках поправок к бюджету на три года

24 октября Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2025-2027 гг. Согласно проекту, доходы бюджета в 2025 г. составят 40,3 трлн руб., в 2026 г. – 41,8 трлн руб., в 2027 – 43,2 трлн руб. Расходы в 2025 г. запланированы на уровне 41,5 трлн руб., 44 трлн руб. – в 2026 г., а в 2027 г. – 45,9 трлн руб.