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7,5 трлн рублей перераспределят в рамках поправок к бюджету на три года

Ведомости

В рамках поправок к проекту федерального бюджета на 2025-2027 гг. перераспределят 7,5 трлн руб. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства. Фрагмент его выступления опубликован в Telegram-канале кабмина.

Всего подготовлено 900 поправок. Большинство из них направлены на обеспечение оборонной безопасности страны, отмечает министр.

При этом дотации будут выравнивать и разрыв бюджетной обеспеченности субъектов. Как заявляет Силуанов, «между 10-ю наиболее и 10-ю наименее обеспеченными регионами с 5,5 до 2,7 раза».

24 октября Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2025-2027 гг. Согласно проекту, доходы бюджета в 2025 г. составят 40,3 трлн руб., в 2026 г. – 41,8 трлн руб., в 2027 – 43,2 трлн руб. Расходы в 2025 г. запланированы на уровне 41,5 трлн руб., 44 трлн руб. – в 2026 г., а в 2027 г. – 45,9 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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