7,5 трлн рублей перераспределят в рамках поправок к бюджету на три года
В рамках поправок к проекту федерального бюджета на 2025-2027 гг. перераспределят 7,5 трлн руб. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства. Фрагмент его выступления опубликован в Telegram-канале кабмина.
Всего подготовлено 900 поправок. Большинство из них направлены на обеспечение оборонной безопасности страны, отмечает министр.
При этом дотации будут выравнивать и разрыв бюджетной обеспеченности субъектов. Как заявляет Силуанов, «между 10-ю наиболее и 10-ю наименее обеспеченными регионами с 5,5 до 2,7 раза».
24 октября Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2025-2027 гг. Согласно проекту, доходы бюджета в 2025 г. составят 40,3 трлн руб., в 2026 г. – 41,8 трлн руб., в 2027 – 43,2 трлн руб. Расходы в 2025 г. запланированы на уровне 41,5 трлн руб., 44 трлн руб. – в 2026 г., а в 2027 г. – 45,9 трлн руб.