Boeing предложил новые условия для бастующих сотрудников
Американский производитель самолетов Boeing улучшил условия для бастующих работников в новом предложении. Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM) 4 ноября проведет голосование по новому варианту соглашения, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на ход переговоров.
Boeing предложила повысить заработную плату на 38% в течение четырех лет или единовременную выплату $12 000 каждому сотруднику в случае соглашения. Также производитель предложил увеличить размер своих отчислений в рамках пенсионной программы. 33 000 членов профсоюза бастуют в течение семи недель, остановив производство большинства самолетов авиакомпании Boeing, включая бестселлер компании 737 Max.
Первоначально профсоюз требовал повышения зарплаты на 40% в течение трех лет и восстановления предыдущих пенсионных отчислений, которые были заморожены для нынешних работников и не были распространены на тех, кто был нанят после января 2014 г. В Boeing также сообщили, что сейчас средняя зарплата сотрудника компании составляет $75 608.
24 октября бастующие сотрудники отказались от соглашения с компанией и продлили забастовку. При этом The Wall Street Journal отмечала, что последнее голосование членов профсоюза состоялось в тот же день, когда руководство Boeing предупредило инвесторов, что до 2025 г. у компании не будет наличных средств – за первые девять месяцев этого года Boeing потратила более $10 млрд. По оценкам аналитиков, из-за забастовки прибыль компании снизилась на 1,76%.