Boeing предложил новые условия для бастующих сотрудников

Американский производитель самолетов Boeing улучшил условия для бастующих работников в новом предложении. Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM) 4 ноября проведет голосование по новому варианту соглашения, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на ход переговоров.