Boeing предложил новые условия для бастующих сотрудников

24 октября бастующие сотрудники отказались от соглашения с компанией и продлили забастовку. При этом The Wall Street Journal отмечала, что последнее голосование членов профсоюза состоялось в тот же день, когда руководство Boeing предупредило инвесторов, что до 2025 г. у компании не будет наличных средств – за первые девять месяцев этого года Boeing потратила более $10 млрд. По оценкам аналитиков, из-за забастовки прибыль компании снизилась на 1,76%.