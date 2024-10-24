Сотрудники Boeing отказались от соглашения с компанией и продлили забастовку

При этом издание отмечает, что голосование членов профсоюза состоялось в тот же день, когда руководство Boeing предупредило инвесторов, что до 2025 г. у компании не будет наличных средств – за первые девять месяцев этого Boeing потратил более $10 млрд. По оценкам аналитиков, из-за забастовки прибыль компании снизилась на 1,76%.