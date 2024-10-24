Сотрудники Boeing отказались от соглашения с компанией и продлили забастовку
Члены профсоюза International Association of Machinists and Aerospace Workers (Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли) отклонили новое трудовое соглашение с руководством Boeing, продлив шестинедельную забастовку, которая уже привела к увеличению финансовых рисков компании, пишет The Wall Street Journal.
Против соглашения проголосовали 64% участников профсоюза, в который входят порядка 33 000 человек. Новое соглашение должно было обеспечить повышение заработной платы для сотрудников Boeing на 35% в течение четырех лет.
Пока новое соглашение не будет приянто, заводы, производящие самолеты 737, 767 и 777-й модели, будут простаивать, указывает газета, что еще больше сократит доходы компании и приведет к еще большему нарушению цепочки поставок.
При этом издание отмечает, что голосование членов профсоюза состоялось в тот же день, когда руководство Boeing предупредило инвесторов, что до 2025 г. у компании не будет наличных средств – за первые девять месяцев этого Boeing потратил более $10 млрд. По оценкам аналитиков, из-за забастовки прибыль компании снизилась на 1,76%.
Предварительное соглашение с членами профсоюза Boeing достиг 19 октября. Ранее в ходе забастовок сотрудники требовали увеличения зарплат на 40%, но Boeing выступил с предложением поднять оплату труда на 25%. В итоге производитель пообещал надбавку в размере 35% в течение четырех лет. Это предложение и было отклонено на последнем голосовании участников профсоюза.
В октябре руководство Boeing объявило о планах сократить штат компании на 10%, что означает ликвидацию порядка 17 000 рабочих мест. Это решение направлено на реструктуризацию компании с целью снижения расходов и повышения эффективности при производстве самолетов, поскольку этот процесс столкнулся с многочисленными задержками в последнее время.