Сотрудники Boeing отказались от соглашения с компанией и продлили забастовку

Члены профсоюза International Association of Machinists and Aerospace Workers (Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли) отклонили новое трудовое соглашение с руководством Boeing, продлив шестинедельную забастовку, которая уже привела к увеличению финансовых рисков компании, пишет The Wall Street Journal.