Набиуллина назвала огромным потенциал для размещений капитала на рынке РФ
Российский рынок обладает огромным потенциалом для размещений капитала. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».
«Потенциал для размещения огромный», – сказала глава Центробанка, добавив, что «это само собой не произойдет», нужны дополнительные стимулы.
В качестве потенциальных стимулов Набиуллина назвала «переориентацию мер господдержки, чтобы не дискриминировать рынок капитала».
Главной темой 15-го инвестиционного форума «Россия зовет!», который проходит 4-5 декабря в Москве, стало «Будущее капитала и капитал будущего». По традиции в пленарной сессии примет участие президент РФ Владимир Путин. Он также ответит на вопросы участников форума, в том числе из дружественных стран, таких как Индия, Китай, Турция. В обсуждении примут участие гости из Африки, стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии.