Набиуллина назвала огромным потенциал для размещений капитала на рынке РФ

Главной темой 15-го инвестиционного форума «Россия зовет!», который проходит 4-5 декабря в Москве, стало «Будущее капитала и капитал будущего». По традиции в пленарной сессии примет участие президент РФ Владимир Путин. Он также ответит на вопросы участников форума, в том числе из дружественных стран, таких как Индия, Китай, Турция. В обсуждении примут участие гости из Африки, стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии.