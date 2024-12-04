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Набиуллина назвала огромным потенциал для размещений капитала на рынке РФ

Ведомости

Российский рынок обладает огромным потенциалом для размещений капитала. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Потенциал для размещения огромный», – сказала глава Центробанка, добавив, что «это само собой не произойдет», нужны дополнительные стимулы.

В качестве потенциальных стимулов Набиуллина назвала «переориентацию мер господдержки, чтобы не дискриминировать рынок капитала».

Главной темой 15-го инвестиционного форума «Россия зовет!», который проходит 4-5 декабря в Москве, стало «Будущее капитала и капитал будущего». По традиции в пленарной сессии примет участие президент РФ Владимир Путин. Он также ответит на вопросы участников форума, в том числе из дружественных стран, таких как Индия, Китай, Турция. В обсуждении примут участие гости из Африки, стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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