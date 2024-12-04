Путин сообщил о росте ВВП на 4,1% за январь – октябрь 2024 года
Валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 4,1% в январе – октябре текущего года, сообщил президент Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
«В прошлом году валовой внутренний продукт России вырос на 3,6%, это хорошо известно. А за январь – октябрь текущего года он увеличился на 4,1%, причем главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства», – сказал он.
За 10 месяцев 2024 г. обрабатывающая промышленность России прибавила 8,1%, уточнил глава государства. Опережающие темпы в том числе демонстрируют автопром и машиностроение, отметил Путин. Кроме того, президент назвал главным результатом в экономике России за последние 2-3 года ее структурное изменение.
Путин 4 декабря выступает на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!». Форум проходит с 4 по 5 декабря. На мероприятии участники обсуждают ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами.