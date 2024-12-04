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Путин заявил о ненадежности вложения российских резервов в валюты других стран

Ведомости

Вложения резервов России в активы других стран оказались ненадежны. Надо вкладывать средства в образование, науку, технологии, недвижимость и логистику, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

По словам Путина, государственные резервы, как правило, вкладываются в иностранные активы, в том числе иностранные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.

«Да, выяснилось, что это ненадежный способ. Куда надо вкладывать? В образование, науку, новейшие технологии, в недвижимость – что, кстати, и делают многие наши китайские партнеры и друзья», – сказал Путин.

Глава государства добавил, что необходимо также вкладывать средства в месторождения и полезные ископаемые, так как материальные активы оказываются более надежными, чем финансовые инструменты других стран. Президент также добавил, что Запад использовал свои финансовые инструменты в политических целях, по версии Путина – в собственный ущерб.

Путин 4 декабря выступает на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!». Форум проходит с 4 по 5 декабря. На мероприятии участники обсуждают ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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