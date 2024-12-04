Путин заявил о ненадежности вложения российских резервов в валюты других стран
Вложения резервов России в активы других стран оказались ненадежны. Надо вкладывать средства в образование, науку, технологии, недвижимость и логистику, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
По словам Путина, государственные резервы, как правило, вкладываются в иностранные активы, в том числе иностранные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.
«Да, выяснилось, что это ненадежный способ. Куда надо вкладывать? В образование, науку, новейшие технологии, в недвижимость – что, кстати, и делают многие наши китайские партнеры и друзья», – сказал Путин.
Глава государства добавил, что необходимо также вкладывать средства в месторождения и полезные ископаемые, так как материальные активы оказываются более надежными, чем финансовые инструменты других стран. Президент также добавил, что Запад использовал свои финансовые инструменты в политических целях, по версии Путина – в собственный ущерб.
Путин 4 декабря выступает на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!». Форум проходит с 4 по 5 декабря. На мероприятии участники обсуждают ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами.