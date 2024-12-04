Путин заявил о ненадежности вложения российских резервов в валюты других стран

Глава государства добавил, что необходимо также вкладывать средства в месторождения и полезные ископаемые, так как материальные активы оказываются более надежными, чем финансовые инструменты других стран. Президент также добавил, что Запад использовал свои финансовые инструменты в политических целях, по версии Путина – в собственный ущерб.