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Силуанов: в Минфине не ждут дивидендов «Газпрома» в следующем году

Ведомости

Минфин не ждет от «Газпрома» дивидендов в 2025 г., сообщил в интервью телеканалу РБК в рамках форума «Россия зовет!» глава ведомства Антон Силуанов.

По его мнению, государственным предприятиям необходимо делиться своими финансовыми результатами с акционерами. Но в случаях, когда эти деньги нужны самой компании, «проще оставить дивиденды в фирме».

«От «Газпрома» мы не закладывали в бюджет никаких дивидендов», – подчеркнул он, при этом отметив, что Минфин требует от госкомпаний 50% прибыли в виде дивидендов.

Акции «Газпрома» на Мосбирже после слов министра снизились на 4,5% до 116 руб. за акцию.

В заключение Силуанов сказал, что ведомство также не рассчитывает на какие-либо отчисления со стороны Промсвязьбанка, так как данная финансово-кредитная организация в настоящий момент нуждается в дополнительной капитализации, выдаче кредитов, в первую очередь оборонному сектору, так что вполне вероятно, что банку будет недостаточно даже собственной прибыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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