Силуанов: в Минфине не ждут дивидендов «Газпрома» в следующем году

В заключение Силуанов сказал, что ведомство также не рассчитывает на какие-либо отчисления со стороны Промсвязьбанка, так как данная финансово-кредитная организация в настоящий момент нуждается в дополнительной капитализации, выдаче кредитов, в первую очередь оборонному сектору, так что вполне вероятно, что банку будет недостаточно даже собственной прибыли.