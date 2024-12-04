Силуанов: в Минфине не ждут дивидендов «Газпрома» в следующем году
По его мнению, государственным предприятиям необходимо делиться своими финансовыми результатами с акционерами. Но в случаях, когда эти деньги нужны самой компании, «проще оставить дивиденды в фирме».
«От «Газпрома» мы не закладывали в бюджет никаких дивидендов», – подчеркнул он, при этом отметив, что Минфин требует от госкомпаний 50% прибыли в виде дивидендов.
В заключение Силуанов сказал, что ведомство также не рассчитывает на какие-либо отчисления со стороны Промсвязьбанка, так как данная финансово-кредитная организация в настоящий момент нуждается в дополнительной капитализации, выдаче кредитов, в первую очередь оборонному сектору, так что вполне вероятно, что банку будет недостаточно даже собственной прибыли.