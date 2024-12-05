Сечин назвал рост госдолга США неконтролируемым
Рост государственного долга США приобрел неконтролируемый характер, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме. По словам Сечина, сокращения госдолга невозможно достичь с помощью рыночных механизмов.
«Только с марта 2020 г. долг федерального бюджета США вырос больше, чем за предыдущие 200 лет. В результате такой политики в прошлом году отношение госдолга США к ВВП вплотную приблизилось к 100%. Пока мы не наблюдаем никаких реальных шагов по ограничению этого роста», – сказал он.
Сечин отметил, что госдолг США каждые 100 дней увеличивается на $1 трлн, а сумма процентных платежей удваивается каждые пять лет. Глава «Роснефти» добавил, что растущие расходы на обслуживание госдолга США вынудили Федеральную резервную систему резко снизить учетную ставку на половину процентного пункта в сентябре, несмотря на угрозу инфляции.
В ноябре госдолг США превысил $36 трлн, что стало рекордным показателем за всю историю страны. До этого рекордной отметки в $35 трлн госдолг США достиг в июле 2024 г. В феврале эксперты контрольно-ревизионного органа конгресса прогнозировали, что государственный долг США к 2050 г. может увеличиться до 200% относительно показателя ВВП.
ФРС США снизила базовую ставку впервые с марта 2020 г. – на 50 базисных пунктов до 4,75–5% – 18 сентября. Во второй раз снижение ставки произошло в ноябре – на 25 б. п. до уровня 4,5–4,75% годовых. В заявлении ведомства говорилось, что риски, связанные с достижением целей по безработице и инфляции, примерно сбалансированы.