Сечин назвал рост госдолга США неконтролируемым

«Только с марта 2020 г. долг федерального бюджета США вырос больше, чем за предыдущие 200 лет. В результате такой политики в прошлом году отношение госдолга США к ВВП вплотную приблизилось к 100%. Пока мы не наблюдаем никаких реальных шагов по ограничению этого роста», – сказал он.