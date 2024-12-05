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Сечин назвал рост госдолга США неконтролируемым

Ведомости

Рост государственного долга США приобрел неконтролируемый характер, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме. По словам Сечина, сокращения госдолга невозможно достичь с помощью рыночных механизмов.

«Только с марта 2020 г. долг федерального бюджета США вырос больше, чем за предыдущие 200 лет. В результате такой политики в прошлом году отношение госдолга США к ВВП вплотную приблизилось к 100%. Пока мы не наблюдаем никаких реальных шагов по ограничению этого роста», – сказал он.

Сечин отметил, что госдолг США каждые 100 дней увеличивается на $1 трлн, а сумма процентных платежей удваивается каждые пять лет. Глава «Роснефти» добавил, что растущие расходы на обслуживание госдолга США вынудили Федеральную резервную систему резко снизить учетную ставку на половину процентного пункта в сентябре, несмотря на угрозу инфляции.

В ноябре госдолг США превысил $36 трлн, что стало рекордным показателем за всю историю страны. До этого рекордной отметки в $35 трлн госдолг США достиг в июле 2024 г. В феврале эксперты контрольно-ревизионного органа конгресса прогнозировали, что государственный долг США к 2050 г. может увеличиться до 200% относительно показателя ВВП.

ФРС США снизила базовую ставку впервые с марта 2020 г. – на 50 базисных пунктов до 4,75–5% – 18 сентября. Во второй раз снижение ставки произошло в ноябре – на 25 б. п. до уровня 4,5–4,75% годовых. В заявлении ведомства говорилось, что риски, связанные с достижением целей по безработице и инфляции, примерно сбалансированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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