Госдолг США впервые превысил $36 трлн

До этого рекордной отметки в $35 трлн госдолг США достиг в июле 2024 г., следовало из статистических данных минфина. В начале января он впервые превысил $34 трлн. В феврале эксперты контрольно-ревизионного органа конгресса прогнозировали, что государственный долг США к 2050 г. может увеличиться до 200% относительно показателя ВВП.