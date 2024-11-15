Госдолг США впервые превысил $36 трлн
Государственный долг США превысил $36 трлн, что стало рекордным показателем за всю историю страны. Об этом свидетельствуют данные сервиса US Debt Clock.
До этого рекордной отметки в $35 трлн госдолг США достиг в июле 2024 г., следовало из статистических данных минфина. В начале января он впервые превысил $34 трлн. В феврале эксперты контрольно-ревизионного органа конгресса прогнозировали, что государственный долг США к 2050 г. может увеличиться до 200% относительно показателя ВВП.
Избранный президент США Дональд Трамп до своей победы на выборах обещал, что сократит внешний долг страны в случае, если он возглавит Белый дом. Для сокращения дефицита бюджета и внешнего долга его администрация использовала бы нефть, говорил в августе кандидат от Республиканской партии.