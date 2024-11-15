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Госдолг США впервые превысил $36 трлн

Ведомости

Государственный долг США превысил $36 трлн, что стало рекордным показателем за всю историю страны. Об этом свидетельствуют данные сервиса US Debt Clock.

До этого рекордной отметки в $35 трлн госдолг США достиг в июле 2024 г., следовало из статистических данных минфина. В начале января он впервые превысил $34 трлн. В феврале эксперты контрольно-ревизионного органа конгресса прогнозировали, что государственный долг США к 2050 г. может увеличиться до 200% относительно показателя ВВП.

Избранный президент США Дональд Трамп до своей победы на выборах обещал, что сократит внешний долг страны в случае, если он возглавит Белый дом. Для сокращения дефицита бюджета и внешнего долга его администрация использовала бы нефть, говорил в августе кандидат от Республиканской партии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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