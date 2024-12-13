Бундесбанк ухудшил прогноз экономического роста Германии

Как пишет Financial Times (FT), Германии может грозить еще один год экономической стагнации даже при самом благоприятном сценарии. Издание напоминает, что новый прогноз гораздо более мрачный, чем июньский. Тогда центральный банк прогнозировал умеренное восстановление экономики при росте ВВП на 1%. В последующие месяцы он исключил любое существенное восстановление потребительских расходов в следующем году и теперь ожидает снижения корпоративных инвестиций. Даже некогда устойчивый рынок труда в следующем году может пошатнуться: безработица достигнет самого высокого уровня более чем за десятилетие, а рост заработной платы в Германии замедлится, сообщил регулятор.