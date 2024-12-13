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Бундесбанк ухудшил прогноз экономического роста Германии

Ведомости

Бундесбанк (немецкий регулятор) ухудшил прогноз экономического роста Германии на 2024-2025 гг., по итогам декабря ожидается спад на 0,2%. Валовый внутренний продукт (ВВП) будет стагнировать в текущем полугодии, начиная медленно восстанавливаться на протяжении всего года, говорится в сообщении ЦБ.

В следующем году планируется «незначительный» рост в 0,2%, который может быть ослаблен из-за торговой войны с США в случае, если Дональд Трамп введет ранее обещанные торговые пошлины на европейские и американские товары, сообщили в ЦБ. По данным Бундесбанка, ущерб от тарифов может привести к снижению ВВП на 0,2-0,6 процентных пункта в следующем году. Регулятор оптимистично предполагает, что уже в 2026 и 2027 гг. немецкая экономика выйдет на более сильный рост, на 0,8% и 0,9% соответственно.

Как пишет Financial Times (FT), Германии может грозить еще один год экономической стагнации даже при самом благоприятном сценарии. Издание напоминает, что новый прогноз гораздо более мрачный, чем июньский. Тогда центральный банк прогнозировал умеренное восстановление экономики при росте ВВП на 1%. В последующие месяцы он исключил любое существенное восстановление потребительских расходов в следующем году и теперь ожидает снижения корпоративных инвестиций. Даже некогда устойчивый рынок труда в следующем году может пошатнуться: безработица достигнет самого высокого уровня более чем за десятилетие, а рост заработной платы в Германии замедлится, сообщил регулятор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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