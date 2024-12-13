Пошлина на экспорт российский пшеницы с 18 декабря снизится впервые с сентября

Это первое снижение пошлины с начала сентября. Ставка на ячмень снизится до 2185,3 руб. с 2229,1 руб., на кукурузу – до 4393,3 руб. с 4513,2 руб. Эти ставки будут действовать по 25 декабря включительно. С 13 ноября ставка пошлины на экспорт пшеницы из России повысилась на 2,1% до 2569,2 руб. за тонну против 2517 руб. ранее.