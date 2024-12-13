Правительство продлило повышенные пошлины на импорт из недружественных стран
Правительство РФ продлило до конца 2025 г. действие повышенных пошлин на некоторые товары из недружественных государств. Соответствующее постановление опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
В частности, пошлины будут продолжать действовать на оружие, парфюмерную продукцию, бытовую химию, вино и пиво, фанеру, обои, а также на кондитерские изделия и аккумуляторы.
Размер пошлин продолжит составлять 20-50%. Они установлены постановлением правительства №2240 от 7 декабря 2022 г.
Действие повышенных пошлин должно было закончиться 31 января 2024 г.
В июле председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что увеличение пошлин на ряд потребительских товаров из недружественных стран не окажет значительного влияния на инфляцию в России.