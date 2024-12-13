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Правительство продлило повышенные пошлины на импорт из недружественных стран

Ведомости

Правительство РФ продлило до конца 2025 г. действие повышенных пошлин на некоторые товары из недружественных государств. Соответствующее постановление опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

В частности, пошлины будут продолжать действовать на оружие, парфюмерную продукцию, бытовую химию, вино и пиво, фанеру, обои, а также на кондитерские изделия и аккумуляторы.

Размер пошлин продолжит составлять 20-50%. Они установлены постановлением правительства №2240 от 7 декабря 2022 г.

Действие повышенных пошлин должно было закончиться 31 января 2024 г.

В июле председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что увеличение пошлин на ряд потребительских товаров из недружественных стран не окажет значительного влияния на инфляцию в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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