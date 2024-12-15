Мишустин утвердил правила субсидирования сельхозпроизводства в ДНР и ЛНР
Правительство России окажет поддержку развитию сельскохозяйственного производства в новых регионах, постановление, утверждающее правила предоставления субсидий на эти цели, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Запорожская и Херсонская области с 2025 г. будут получать финансирование из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности. Как пояснили в правительстве, средства выделят на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение агротехнологических работ, производство овощей, молока, хлеба, а также на переработку молока и мяса.
«В федеральном бюджете на эти цели в 2025 г. предусмотрено более 4 млрд руб., в 2026 и 2027 г. – почти по 5 млрд руб. ежегодно», – говорится в сообщении.
Ранее в декабре кабмин сообщил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская область получат более 330 млн руб. на адресную поддержку агропромышленного комплекса, чтобы бизнес мог сохранить там рабочие места. ДНР выделят 105,2 млн руб., ЛНР – 179,4 млн руб., а Запорожской области – около 50 млн руб. Эти средства пойдут на поддержку предприятий, которые зарегистрированы на сельских территориях и занимаются животноводством. Деньги они получат в том случае, если сохранят число рабочих мест на уровне не ниже прошлогоднего. Отбором претендентов на субсидии займутся местные власти.