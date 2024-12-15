Мишустин утвердил правила субсидирования сельхозпроизводства в ДНР и ЛНР

Ранее в декабре кабмин сообщил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская область получат более 330 млн руб. на адресную поддержку агропромышленного комплекса, чтобы бизнес мог сохранить там рабочие места. ДНР выделят 105,2 млн руб., ЛНР – 179,4 млн руб., а Запорожской области – около 50 млн руб. Эти средства пойдут на поддержку предприятий, которые зарегистрированы на сельских территориях и занимаются животноводством. Деньги они получат в том случае, если сохранят число рабочих мест на уровне не ниже прошлогоднего. Отбором претендентов на субсидии займутся местные власти.