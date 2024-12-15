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Мишустин утвердил правила субсидирования сельхозпроизводства в ДНР и ЛНР

Ведомости

Правительство России окажет поддержку развитию сельскохозяйственного производства в новых регионах, постановление, утверждающее правила предоставления субсидий на эти цели, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Запорожская и Херсонская области с 2025 г. будут получать финансирование из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности. Как пояснили в правительстве, средства выделят на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение агротехнологических работ, производство овощей, молока, хлеба, а также на переработку молока и мяса.

«В федеральном бюджете на эти цели в 2025 г. предусмотрено более 4 млрд руб., в 2026 и 2027 г. – почти по 5 млрд руб. ежегодно», – говорится в сообщении.

Ранее в декабре кабмин сообщил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская область получат более 330 млн руб. на адресную поддержку агропромышленного комплекса, чтобы бизнес мог сохранить там рабочие места. ДНР выделят 105,2 млн руб., ЛНР – 179,4 млн руб., а Запорожской области – около 50 млн руб. Эти средства пойдут на поддержку предприятий, которые зарегистрированы на сельских территориях и занимаются животноводством. Деньги они получат в том случае, если сохранят число рабочих мест на уровне не ниже прошлогоднего. Отбором претендентов на субсидии займутся местные власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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