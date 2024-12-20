Кабмин установил тарифную квоту на вывоз российских зерновых культур из ЕАЭС
Правительство установило тарифную квоту на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили на сайте кабинета министров со ссылкой на постановление.
Квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 г. Объем квоты на экспорт пшеницы и меслина составит 10,6 млн т, ячменя, ржи и кукурузы – 0 т. Мера не распространяется на вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.
По сообщению кабмина, решение принято с учетом прогнозного баланса производства и потребления зерновых культур на внутреннем рынке. Тарифная квота будет распределена Минсельхозом между участниками внешнеторговой деятельности.
С 15 февраля по 30 июня 2024 г. правительством была установлена тарифная квота на вывоз за пределы ЕАЭС российских зерновых культур в объеме 24 млн т. Тогда основную часть допквот Минсельхоз распределил между 261 экспортерами.
Как заявляла вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в январе этого года, правительство не намерено отменять экспортные пошлины на зерно исходя из убеждения о достаточном увеличении его закупок для интервенционного фонда. Вице-премьер отмечала, что приоритетом является защита внутреннего рынка и обеспечение достаточных запасов для потребления.