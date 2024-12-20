Кабмин установил тарифную квоту на вывоз российских зерновых культур из ЕАЭС

Квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 г. Объем квоты на экспорт пшеницы и меслина составит 10,6 млн т, ячменя, ржи и кукурузы – 0 т. Мера не распространяется на вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.