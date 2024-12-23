WSA: производство стали в России в ноябре снизилось на 9,2%
Производство стали в России в ноябре снизилось на 9,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г. и составило 5,5 млн т, следует из отчета World Steel Association (WSA). За январь – ноябрь выпуск стали в стране уменьшился на 7%, до 64,9 млн т.
В общемировом выражении производство стали увеличилось. По совокупности данных из 71 страны (на них пришлось 98% мирового производства), предоставивших данные WSA, производство в ноябре 2024 г. составило 146,8 млн т., что на 0,8% больше, чем в ноябре 2023 г. Африканские страны произвели 1,8 млн т. (–5%), чем за аналогичный прошлогодний период.
Азия и Океания (Австралия, Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова, Науру, Новая Зеландия, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонгу, Тувалу, Федеративные Штаты Микронезии и Фиджи) произвели 107,4 млн т. (+2%). Евросоюз (27 стран) произвел 10,7 млн т. (+3,9%). Европа, другие страны в общем произвели 3,4 млн т. (–5,5%). Ближний Восток произвел 5,1 млн т. (+2,7%). Северная Америка произвела 8,5 млн т. (–5,2%). Россия и другие страны СНГ вместе с Украиной произвели 6,5 млн т. (–7,8%). Южная Америка произвела 3,4 млн т. (–3,4%).
В статистике также указаны крупнейшие производители. За исключением России, Китай произвел 78,4 млн т. (+2,5%). Индия произвела 12,4 млн т. (+4,5%). Япония произвела 6,9 млн т. (–3,1%). США произвели 6,4 млн т. (–2,8%). Южная Корея произвела 5,2 млн т. (–3,6%). Германия произвела 2,9 млн т. (+8,6%). Турция произвела 3 млн т. (+0,7%). Бразилия произвела 2,8 млн т. (+1,9%). Иран произвел 3,1 млн т. (+0,1%).