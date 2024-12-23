WSA: производство стали в России в ноябре снизилось на 9,2%

В общемировом выражении производство стали увеличилось. По совокупности данных из 71 страны (на них пришлось 98% мирового производства), предоставивших данные WSA, производство в ноябре 2024 г. составило 146,8 млн т., что на 0,8% больше, чем в ноябре 2023 г. Африканские страны произвели 1,8 млн т. (–5%), чем за аналогичный прошлогодний период.