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WSA: производство стали в России в ноябре снизилось на 9,2%

Ведомости

Производство стали в России в ноябре снизилось на 9,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г. и составило 5,5 млн т, следует из отчета World Steel Association (WSA). За январь – ноябрь выпуск стали в стране уменьшился на 7%, до 64,9 млн т.

В общемировом выражении производство стали увеличилось. По совокупности данных из 71 страны (на них пришлось 98% мирового производства), предоставивших данные WSA, производство в ноябре 2024 г. составило 146,8 млн т., что на 0,8% больше, чем в ноябре 2023 г. Африканские страны произвели 1,8 млн т. (–5%), чем за аналогичный прошлогодний период.

Азия и Океания (Австралия, Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова, Науру, Новая Зеландия, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонгу, Тувалу, Федеративные Штаты Микронезии и Фиджи) произвели 107,4 млн т. (+2%). Евросоюз (27 стран) произвел 10,7 млн т. (+3,9%). Европа, другие страны в общем произвели 3,4 млн т. (–5,5%). Ближний Восток произвел 5,1 млн т. (+2,7%). Северная Америка произвела 8,5 млн т. (–5,2%). Россия и другие страны СНГ вместе с Украиной произвели 6,5 млн т. (–7,8%). Южная Америка произвела 3,4 млн т. (–3,4%).

В статистике также указаны крупнейшие производители. За исключением России, Китай произвел 78,4 млн т. (+2,5%). Индия произвела 12,4 млн т. (+4,5%). Япония произвела 6,9 млн т. (–3,1%). США произвели 6,4 млн т. (–2,8%). Южная Корея произвела 5,2 млн т. (–3,6%). Германия произвела 2,9 млн т. (+8,6%). Турция произвела 3 млн т. (+0,7%). Бразилия произвела 2,8 млн т. (+1,9%). Иран произвел 3,1 млн т. (+0,1%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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