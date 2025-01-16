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Экономисты заявили о возможном замедлении экономики США из-за пожаров

Ведомости

Разрушительные лесные пожары, которые уничтожили целые районы Лос-Анджелеса в январе, могут замедлить экономику США и окажут давление на инфляцию, сообщает MarketWatch со ссылкой на оценки экономистов.

Goldman Sachs и Morgan Stanley опубликовали предварительные оценки влияния лесных пожаров на экономику США, прогнозируя существенные последствия в I квартале 2025 г. Общие потери от пожаров оцениваются в $40 млрд, что приведет к снижению ВВП на 0,2%. Банки ожидают сокращения от 20 000 до 40 000 рабочих мест в Калифорнии, преимущественно в секторе услуг, с временным повышением базовой инфляции на 4-9 базисных пунктов.

Экономисты подчеркивают, что пожары являются частью тревожной тенденции участившихся дорогостоящих погодных явлений. Если в период с 1980 по 2023 г. среднегодовое количество катастроф с ущербом более $1 млрд составляло девять, то в 2023 г. было зафиксировано рекордные 28 подобных событий. Эксперты предупреждают, что подобные катастрофы оказывают все более продолжительное воздействие на экономику и усиливают инфляционное давление, осложняя работу Федеральной резервной системы США (ФРС, американский регулятор) по снижению инфляции.

10 января аналитическая компания AccuWeather пересмотрела предварительную оценку общего ущерба и экономических потерь от пожаров в штате Калифорния. Она увеличилась до $135–150 млрд. Пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии начались 7 января. На следующий день президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь. 10 января аналитическая компания AccuWeather сообщила, что общий ущерб и экономические потери от пожаров, предварительно, составляют $135–150 млрд. Официальная причина возгорания не была установлена, но местные жители считают, что к трагедии привел запуск фейерверков.

14 января Reuters писало, что с начала пожаров погибли 24 человека, более двух десятков числятся пропавшими без вести. Огонь уничтожил свыше 12 000 сооружений. Было отмечено, что на этой неделе пожары в Лос-Анджелесе могут разрастись из-за прогнозируемого усиления ветра – это ставит под угрозу сдерживание двух масштабных лесных пожаров, которые опустошили территорию размером с Вашингтон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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