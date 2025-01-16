Экономисты заявили о возможном замедлении экономики США из-за пожаров

10 января аналитическая компания AccuWeather пересмотрела предварительную оценку общего ущерба и экономических потерь от пожаров в штате Калифорния. Она увеличилась до $135–150 млрд. Пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии начались 7 января. На следующий день президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь. 10 января аналитическая компания AccuWeather сообщила, что общий ущерб и экономические потери от пожаров, предварительно, составляют $135–150 млрд. Официальная причина возгорания не была установлена, но местные жители считают, что к трагедии привел запуск фейерверков.