Экономисты заявили о возможном замедлении экономики США из-за пожаров
Разрушительные лесные пожары, которые уничтожили целые районы Лос-Анджелеса в январе, могут замедлить экономику США и окажут давление на инфляцию, сообщает MarketWatch со ссылкой на оценки экономистов.
Goldman Sachs и Morgan Stanley опубликовали предварительные оценки влияния лесных пожаров на экономику США, прогнозируя существенные последствия в I квартале 2025 г. Общие потери от пожаров оцениваются в $40 млрд, что приведет к снижению ВВП на 0,2%. Банки ожидают сокращения от 20 000 до 40 000 рабочих мест в Калифорнии, преимущественно в секторе услуг, с временным повышением базовой инфляции на 4-9 базисных пунктов.
Экономисты подчеркивают, что пожары являются частью тревожной тенденции участившихся дорогостоящих погодных явлений. Если в период с 1980 по 2023 г. среднегодовое количество катастроф с ущербом более $1 млрд составляло девять, то в 2023 г. было зафиксировано рекордные 28 подобных событий. Эксперты предупреждают, что подобные катастрофы оказывают все более продолжительное воздействие на экономику и усиливают инфляционное давление, осложняя работу Федеральной резервной системы США (ФРС, американский регулятор) по снижению инфляции.
10 января аналитическая компания AccuWeather пересмотрела предварительную оценку общего ущерба и экономических потерь от пожаров в штате Калифорния. Она увеличилась до $135–150 млрд. Пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии начались 7 января. На следующий день президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь. 10 января аналитическая компания AccuWeather сообщила, что общий ущерб и экономические потери от пожаров, предварительно, составляют $135–150 млрд. Официальная причина возгорания не была установлена, но местные жители считают, что к трагедии привел запуск фейерверков.
14 января Reuters писало, что с начала пожаров погибли 24 человека, более двух десятков числятся пропавшими без вести. Огонь уничтожил свыше 12 000 сооружений. Было отмечено, что на этой неделе пожары в Лос-Анджелесе могут разрастись из-за прогнозируемого усиления ветра – это ставит под угрозу сдерживание двух масштабных лесных пожаров, которые опустошили территорию размером с Вашингтон.