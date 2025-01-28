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Минэк просит сбалансировать интересы сторон в проекте о платформенной экономике

Ведомости

Независимый профсоюз «Новый труд» (НПНТ) в ходе рабочей встречи Минэкономразвития предложил доработать в законопроекте о платформенной экономике (включает маркетплейсы, агрегаторы такси, сервисы доставки, образовательные и туристические платформы) процедуру досудебного разрешения конфликтов занятых в ней граждан. Сейчас они могут жаловаться на конфликты непосредственно самой платформе, а не независимой стороне. Кроме того, в НПНТ призвали в целом усилить социальную защищенность «платформеннозанятых». В то же время Минэк, который и разработал проект закона, выступает за баланс интересов, чтобы не затормозить развитие экономики. Об этом «Ведомостям» сообщили в министерстве.

Свои предложения НПНТ озвучил во время онлайн-встречи с директором департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимиром Волошиным.

В частности, представители профсоюза высказали обеспокоенность тем, что крупные платформы применяют необоснованные штрафы. В профсоюзе также считают, что платформы должны призывать граждан позаботиться о социальной защищенности. Например, знакомство с системой добровольного страхования можно сделать обязательной частью регистрации на платформе в качестве партнера-исполнителя.

Кроме того, в профсоюзе заявили, что соцобязательства платформ должны быть соотносимы с масштабом их деятельности. Для этого необходимо разработать отдельный закон о платформенной занятости, полагает председатель «Нового труда» Дарья Митина.

Волошин отметил, что занятость на платформах сейчас охватывает порядка 3 млн человек. Он призвал соблюсти в законопроекте баланс интересов: не затормозить развитие экономики и при этом учесть права самозанятых, малых и средних предпринимателей.

Законопроект «О платформенной экономике» разработан по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко. Документ содержит требования к деятельности посреднических цифровых платформ, взыскания в случае их нарушения, определяет права партнеров операторов платформ, в том числе исполнителей услуг и работ. Эта инициатива и законопроекты-спутники должны быть внесены в феврале 2025 г., после чего будут дорабатываться на площадке правительства и далее – в Госдуме, добавил Волошин.

В конце прошлого года «Ведомости» писали, что бизнес выступил против текущей редакции законопроекта. Большинство комментариев связаны со слишком широкой трактовкой критериев цифровых платформ, которые подпадают под регулирование. В частности, в отзыве «Опоры России» говорится, что проект ограничит развитие цифровых платформ в связи с попытками приравнять их к офлайн-рынкам с точки зрения дополнительных требований и контрольно-надзорной деятельности. В итоге это приведет к сокращению темпов роста предпринимательской деятельности в России, считают в объединении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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