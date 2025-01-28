Минэк просит сбалансировать интересы сторон в проекте о платформенной экономике

Независимый профсоюз «Новый труд» (НПНТ) в ходе рабочей встречи Минэкономразвития предложил доработать в законопроекте о платформенной экономике (включает маркетплейсы, агрегаторы такси, сервисы доставки, образовательные и туристические платформы) процедуру досудебного разрешения конфликтов занятых в ней граждан. Сейчас они могут жаловаться на конфликты непосредственно самой платформе, а не независимой стороне. Кроме того, в НПНТ призвали в целом усилить социальную защищенность «платформеннозанятых». В то же время Минэк, который и разработал проект закона, выступает за баланс интересов, чтобы не затормозить развитие экономики. Об этом «Ведомостям» сообщили в министерстве.