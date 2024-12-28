Бизнес выступил против текущей редакции законопроекта о платформенной экономике

Бизнес выступил против текущей редакции законопроекта о платформенной экономикеОбсуждение может быть продолжено на площадке правительства
Бизнес высказал концептуальные замечания к законопроекту «О платформенной экономике» (регулирует работу маркетплейсов, агрегаторов такси, сервисов доставки, образовательных и туристических платформ. – «Ведомости») – его принятие в текущей редакции слишком рискованно. Большинство комментариев связаны со слишком широкой трактовкой критериев цифровых платформ, которые подпадают под регулирование. «Ведомости» ознакомились с отзывами бизнес-объединений и экспертов, опубликованными на портале проектов нормативных правовых актов.
Бизнес разделился на два лагеря – тех, кто считает, что нормы законопроекта излишне строгие и помешают развитию цифровых платформ, и тех, кто, наоборот, полагает, что регулирование будет смещено в сторону традиционного ритейла и просит ужесточить требования к электронной торговле.
Кто прислал отзывы на законопроект
Предложения поступили от 43 пользователей (отзывы могут оставлять любые авторизованные граждане). Минэк полностью учел при доработке документа замечания от четырех пользователей, которые не были ассоциированы как представители компаний или объединений. Также министерство частично поддержало предложения от 24 пользователей, среди которых были представители РСПП, «Опоры России», Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), Американской торговой палаты, Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциации цифровых платформ (АЦП), «Русбренда», Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), компаний Ozon, «Циан», «Туту.ру», «Северсталь». При этом не были поддержаны предложения от 14 пользователей, среди которых были представители Союза потребителей России, АНО «Цифровая экономика», МТС, «Почты России», Мосэнергосбыта, Ассоциации прямых продаж России, Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), «Союзмолока».
Интересы ритейлеров
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП; представляет интересы крупного бизнеса) пишет, что в законопроекте «не устранен существующий дисбаланс в правовом регулировании между субъектами, осуществляющими сходную деятельность на одном рынке». Закон о торговле содержит «очевидно не равный объем ограничений в отношении торговых сетей и таких цифровых платформ», отмечает РСПП. Например, поставщикам и торговым сетям запрещено заключать между собой для осуществления торговой деятельности посреднический договор (у маркетплейсов модель 3P, когда товар продает не только производитель, но и сторонние продавцы), по которому товар передается лицу без передачи права собственности на товар. При этом цифровые платформы могут осуществлять не только посредническую деятельность, но и самостоятельно приобретать продовольственные товары для поставщиков в целях их последующей реализации, указывает РСПП. Кроме того, отсутствуют со стороны оператора цифровой платформы дополнительные гарантии защиты прав потребителей при приобретении ими некачественного товара, в том числе контрафакта.
Об опасениях неравенства прав и обязанностей офлайн-сетей и платформ говорится в отзыве АКОРТ. Ассоциация предложила для крупных посреднических цифровых платформ «упрощенное» антимонопольное регулирование. Кроме того, ассоциация предложила применять к ПВЗ санитарные требования, которые действуют для торговых сетей.
Большинство предложений АКОРТ содержат «замечания, противоречащие концепции законопроекта», а также «избыточные требования» к операторам посреднических цифровых платформ, пишет Минэк в комментарии на отзыв (также опубликован на regulation.gov.ru). Предложениями, по сути, предлагается уравнять условия деятельности посреднических цифровых платформ с условиями деятельности торговых сетей, говорится в комментарии разработчика. В том числе авторы посчитали избыточными предложения по специальному антимонопольному регулированию для крупнейших платформ: для них уже действует «пятый антимонопольный пакет». Предложения Московской торгово-промышленной палаты авторы законопроекта прокомментировали точно так же.
Не были учтены и предложения Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) в части защиты интеллектуальной собственности, антимонопольных мер и персональных данных. В частности, РАТЭК предложила разработать механизм реагирования на размещение потенциально контрафактных товаров через создание подтвержденной учетной записи правообладателя, который сможет заявлять о нарушениях («Ведомости» писали об этом 7 августа). Все это, как пояснил Минэк, не является предметом регулирования законопроекта и уже покрывается законодательством.
Предложения организации направлены на устранение конкурентных дисбалансов, негативно влияющих на всю торговую отрасль и смежные с ней бизнесы, пояснил «Ведомостям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Из-за ценового демпинга со стороны маркетплейсов уже ушли торговые сети в сегменте детской одежды («Дочки-сыночки», «Кораблик», «Детки»), а также стремительно закрываются книжные магазины (с 2022 по 2023 г. закрылось 86 магазинов, с 2023 по 2024 г. – уже 220), отмечает председатель АКОРТ.
«Текущая редакция законопроекта учитывает интересы преимущественно крупных цифровых платформ, роль которых как ключевых участников сферы электронной коммерции продолжает расти. Поэтому занижение этой роли или игнорирование рыночной власти платформ несет серьезные риски, их необходимо нивелировать за счет регуляторных решений», – добавил Караваев.
Интересы платформ и продавцов
Законопроект ограничит развитие цифровых платформ в связи с попытками приравнять их к офлайн-рынкам с точки зрения дополнительных требований, обязательств и контрольно-надзорной деятельности, говорится в отзыве «Опоры России» (представляет интересы малого и среднего бизнеса). Например, у оператора платформы появится право запрашивать у продавца разрешения, лицензии, квалификацию и образование для выполнения заказа, а для самозанятых будут установлены отдельные ограничения на их выполнение (по перечню правительства). Следствием станет сокращение темпов роста предпринимательской деятельности в России, считают в объединении.
Законопроект вызывает серьезную обеспокоенность, сообщил «Ведомостям» представитель «Опоры России». Вместо создания стимулов для упрощения работы на цифровых платформах документ может, напротив, усложнить эти процессы из-за избыточного регулирования онлайн-площадок, сообщает собеседник.
«Опора России» вместе с отзывом направила письмо министру экономического развития Максиму Решетникову, в котором сообщила о существенных рисках в случае принятия законопроекта. В частности, нормы законопроекта противоречат условиям налогового режима для самозанятых – например, в части ограничений на количество рабочих часов, категорий услуг, объема заказов. Объединение самозанятых России, в свою очередь, предложило продумать дополнительный механизм защиты социальных и трудовых гарантий для исполнителей через дополнительные полномочия для профсоюзов. Такие предложения были направлены Решетникову и министру труда Антону Кояткову, сообщил «Ведомостям» представитель Объединения самозанятых.
Законопроект возлагает ответственность цифровых платформ за убытки, причиненные потребителю вследствие предоставления ему недостоверной или неполной информации о товаре или услуге, отмечается в отзыве АЦП. В ассоциации считают, что такая модель «неправильная». Оператор не может проверить соблюдение всех требований во всех случаях, так как не контролирует полностью деятельность партнера, утверждают в АЦП.
Ozon предложил исключить из законопроекта требование указывать в карточках «информацию об исполнении требований по маркировке предлагаемых товаров». В своем комментарии маркетплейс объясняет, что платформа технически не может предоставить подобную возможность в карточке товара. Маркировке подлежит каждая единица товара, при этом есть продукция, по которой проводятся пилоты, есть товары, по которым разрешена продажа немаркированных остатков, напомнили в компании.
АЦП предложила отменить запрет на снижение цены на товары без предварительного уведомления и получения согласия продавца за счет оператора. Норма сделает невозможными маркетинговые акции платформ, приведет к росту цен и лишена логики: если скидка делается за счет платформы, то выигрывают и продавец, и покупатель, указывает АЦП. Кроме того, невозможно за две недели получить согласие на снижение цены на услуги, говорится в отзыве организации.
РСПП также обращает внимание на штрафы за неисполнение требований закона. Ответственность платформы превышает размер ответственности продавца за нарушение требований к размещению карточек товаров, говорится в отзыве. Данный подход неприемлем, так как именно продавец вводит в оборот товар с нарушением закона, отмечает РСПП. Бизнес предложил уточнить составы и установить размеры штрафов, соразмерных последствиям нарушений.
Общие замечания бизнеса
Несмотря на разные позиции по вопросу регулирования платформенной экономики, у бизнеса было общее замечание, касающееся сферы применения закона. Компании не устраивает, что значительная часть регулирования отнесена на уровень подзаконных актов, в том числе с возможностью устанавливать иные, чем закон, положения. Это создает правовую неопределенность проектируемых норм и широкую дискрецию при применении, отмечается в отзыве РСПП.
Например, в законопроекте указано, что критерии платформ для внесения в реестр правительство пропишет в отдельном акте, хотя в самом документе общие критерии уже сформулированы. Там указано, что посредническая цифровая платформа (ПЦП) должна обеспечивать взаимодействие оператора, партнеров и пользователей для заключения гражданско-правовых договоров, то есть для продажи товаров и услуг. Также на ПЦП должна быть возможность размещать заказы или карточки товаров, совершать сделки между продавцами и покупателями и оплачивать эти сделки. Кроме того, платформа должна входить в реестр посреднических цифровых платформ, говорится в законопроект.
Бизнес считает, что в документе нужно прописать, что регулирование не распространяется на социальные сети, поисковые системы, новостные агрегаторы, мессенджеры и провайдеров хостинга, доски объявлений. С таким предложением, в частности, выступили РСПП, МТС и «Почта России».
Компании также просят исключить из-под действия законопроекта посреднические цифровые платформы, осуществляющие деятельность в сфере сделок с недвижимостью и автомобилями, так как для них установлены излишние барьеры. С таким предложением выступили РСПП и АЕБ. Кроме того, предмет регулирования нужно сузить до отношений, возникающих в связи с продажей товаров, исключив явно работы и услуги (например, для туристических агрегаторов, сервисов аренды жилья и поиска работы), считает РСПП.
Также бизнес предлагает вывести из-под действия закона стартапы. Соответствие требованиям закона для них может представлять непреодолимый регуляторный барьер, что может негативно повлиять на появление новых перспективных проектов в сфере цифровой экономики, считает РСПП. Кроме того, по мнению крупного бизнеса, законопроект можно доработать, предусмотрев дифференциацию по масштабам деятельности платформ. АЦП тоже считает, что различные виды цифровых платформ должны регулироваться специальными законами, учитывающим специфику бизнес-моделей. Кроме того, за периметр стоит вывести вопросы регулирования платформенной занятости.
Мосэнергосбыт высказал опасения, что под действие закона могут подпасть цифровые платформы в сфере ТЭКа и ЖКХ. При этом авторы законопроекта сообщили, что они не подпадают под описанные признаки. Ассоциация производителей шин, в свою очередь, озаботилась тем, что в определение «посреднической цифровой платформы» может попадать понятие «витрины», и настаивала на более точной формулировке.
Позиция министерства по предложениям
Большинство замечаний бизнеса не были учтены, потому что они «противоречат концепции законопроекта», следует из ответов разработчика. На предложения исключить из-под действия законопроекта некоторые виды платформ авторы заявили, что это исключает из сферы регулирования «отношения, связанные с реализацией работ и услуг с использованием посреднической цифровой платформы», что противоречит концепции. Авторы законопроекта ответили, что его действие будет распространяться на любые цифровые платформы, кроме государственных информсистем. Кроме того, Минэк отклонил предложение «Почты России» разграничить пункты выдачи заказов и объекты почтовой связи, которые также выполняют функции ПВЗ, чтобы на последние не распространялись «специфические требования».
В то же время министерство оказалось готово пойти на ряд уступок. Например, авторы законопроекта учли предложения участников обсуждения скорректировать формулировку так, чтобы критерии платформ, которые будут определены правительством, стали дополнительными к уже установленным.
О законопроекте
Одна из первых версий законопроекта появилась в СМИ в конце сентября, а для публичного обсуждения документ был опубликован 22 ноября. К нему также подготовлен законопроект-спутник с поправками в КоАП. За нарушение будущего закона «О платформенной экономике» Минэк предложил ввести систему штрафов: для маркетплейсов (операторов цифровых платформ) их размер должен составить от 20 000 до 2 млн руб., для продавцов (партнеров, осуществляющих торговую деятельность) – от 10 000 до 500 000 руб. «Ведомости» об этом писали 26 ноября.
Опубликованная версия законопроекта состоит из пяти глав. Они касаются общих положений (определение понятий, правовое регулирование, сведения о реестре платформ), взаимодействия оператора и партнеров (их права и обязанности), а также особенностей сотрудничества с исполнителями-физлицами (отдельно прописывается, что их отношения не относятся к трудовым, а носят гражданско-правовой характер), логистической инфраструктуры оператора (в основном касается маркетплейсов, в ней описаны требования к возврату товаров и пунктам выдачи). В последней главе «Заключительные положения» отмечается, что оператор платформы осуществляет обмен информацией с ФНС на основе порядка, который утвердит правительство, а также обозначены регуляторы в лице ФАС, Роструда, Роспотребнадзора, ФНС. Законопроект должен вступить в силу с 1 сентября 2025 г.
Из поправок АКОРТ разработчики законопроекта учли предложение обязать операторов цифровых платформ не размещать карточки товаров без проверки кодов маркировки, сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и другой необходимой разрешительной документации. Сейчас в законопроекте говорится о запрете размещать карточки, но не указано, кто именно должен этот запрет соблюдать. Кроме того, в случае нарушений операторы смогут не только блокировать карточку или личный кабинет продавца, но и применять к ним «меры ответственности», предусмотренные гражданским законодательством, включая взыскание неустойки (штрафа, пени).
Авторы законопроекта согласились отменить запрет на снижение цены без предварительного уведомления и получения согласия продавца, но только на сферу услуг, хотя предложение касалось в первую очередь маркетплейсов.
Минэк также принял предложение депутата Дмитрия Гусева обязать оператора цифровой платформы прекращать или ограничивать размещение карточек товаров, если оператору «стало известно» о недостоверной информации в карточке, а также в случае обнаружения несоответствия товара обязательным требованиям.
Предложения от граждан дублировали друг друга и касались правил продажи лекарств и медицинских изделий на маркетплейсах. Минэк согласился, что оператор платформы должен запрещать размещение не только лекарств, не получивших регистрации, но и медизделий.
Что будет дальше
К законопроекту действительно поступило большое количество комментариев и предложений, они рассматриваются в ежедневном режиме на заседаниях рабочих групп, отметил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин.
«Мы благодарны коллегам за оперативные и конструктивные предложения, которые они направляют, за детальную проработку и изучение законопроекта», – отметил он. В то же время законопроект уже содержит широкий набор мер для разграничения ответственности посреднических цифровых платформ (проверка продавцов на наличие в реестрах, функционал для обозначения маркированной продукции и сертификатов) и компаний-продавцов (четко фиксируются требования и к ним), исполнителей услуг, вводятся обязательное досудебное рассмотрение и другие требования, говорит Волошин.
По поручению премьер-министра Михаила Мишустина внесение законопроекта в правительство планируется в феврале 2025 г., а принятие – в весеннюю сессию Госдумы, отметил директор департамента.
Проект дорабатывали по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко, когда были концептуальные замечания у ведомств, отмечает источник, знакомый с обсуждением. В частности, замечания были у Минтруда, Минпромторга, ФАС, Минцифры. Например, в последней версии, опубликованной на regulation.gov.ru, Минэк учел предложение Минтруда о праве платформ отказывать заказчику в размещении заказов, если их выполнение связано с опасностью для жизни и здоровья исполнителя. «Ведомости» писали об этом 9 октября. Еще одним дискуссионным вопросом было исключение правила молчаливого согласия продавца на изменение цены на маркетплейсе, которым, по словам экспертов, злоупотребляли некоторые агрегаторы. «Ведомости» об этом писали 22 октября.
Для устранения концептуальных возражений бизнеса возможна доработка на площадке правительства или Госдумы, добавил собеседник, знакомый с обсуждением.
Представитель АЦП в разговоре с «Ведомостями» заявил, что в ходе обсуждения «удалось достичь консенсуса по многим концептуальным вопросам». Например, из текста проекта исключили запрет на реализацию скоропортящихся продовольственных товаров – это ограничило бы возможности для малого бизнеса, прежде всего фермерских хозяйств, и сократило бы ассортимент товаров на рынке. В ассоциации планируют продолжить обсуждения оставшихся несогласованных положений.
В АКИТ, Ozon, МТС и «Туту.ру» отказались от комментариев. Представители «Почты России» и РСПП не ответили на запрос «Ведомостей». В АТАГ заявили, что по-прежнему ждут рассмотрения остальных своих предложений.
В подготовке статьи принимали участие Яков Тимаков, Ксения Котченко