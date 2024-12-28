Бизнес выступил против текущей редакции законопроекта о платформенной экономике

О законопроекте

Одна из первых версий законопроекта появилась в СМИ в конце сентября, а для публичного обсуждения документ был опубликован 22 ноября. К нему также подготовлен законопроект-спутник с поправками в КоАП. За нарушение будущего закона «О платформенной экономике» Минэк предложил ввести систему штрафов: для маркетплейсов (операторов цифровых платформ) их размер должен составить от 20 000 до 2 млн руб., для продавцов (партнеров, осуществляющих торговую деятельность) – от 10 000 до 500 000 руб. «Ведомости» об этом писали 26 ноября.

Опубликованная версия законопроекта состоит из пяти глав. Они касаются общих положений (определение понятий, правовое регулирование, сведения о реестре платформ), взаимодействия оператора и партнеров (их права и обязанности), а также особенностей сотрудничества с исполнителями-физлицами (отдельно прописывается, что их отношения не относятся к трудовым, а носят гражданско-правовой характер), логистической инфраструктуры оператора (в основном касается маркетплейсов, в ней описаны требования к возврату товаров и пунктам выдачи). В последней главе «Заключительные положения» отмечается, что оператор платформы осуществляет обмен информацией с ФНС на основе порядка, который утвердит правительство, а также обозначены регуляторы в лице ФАС, Роструда, Роспотребнадзора, ФНС. Законопроект должен вступить в силу с 1 сентября 2025 г.