Маркетплейсы могут лишиться права снижать цену «с молчаливого согласия» продавца

Актуальная версия законопроекта состоит из шести глав. Две главы содержат общие положения и порядок вступления закона в силу, остальные четыре посвящены правилам взаимодействия операторов посреднических цифровых платформ с партнерами (они же исполнители), особенностям деятельности партнеров, а также логистической инфраструктуре цифровых платформ-посредников и госконтролю за соблюдением законодательства в сфере платформенной экономики. В документе сказано, что его цель – создание безопасной и предсказуемой цифровой среды доверия на посреднических цифровых платформах, способствующей большей доступности товаров и услуг, а также развитию предпринимательства и конкуренции. Как и в предыдущих версиях, под такими платформами Минэк понимает в том числе электронные площадки, сервисы размещения объявлений, обмена мгновенными сообщениями, соцсети и «иные информационные ресурсы, предусмотренные действующим законодательством», но за исключением финансовых и банковских ресурсов, а также госплатформ. У площадок, которые подпадают под регулирование, есть три главных признака.