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/ Экономика

Маркетплейсы могут лишиться права снижать цену «с молчаливого согласия» продавца

Минэкономразвития доработало законопроект о платформенной экономике
Яков Тимаков
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости

Минэк предложил исключить правило молчаливого согласия продавца на изменение цены на маркетплейсе, следует из доработанной версии законопроекта о платформенной экономике (есть у «Ведомостей»). По мнению министерства, согласие не может выражаться в форме «молчания или бездействия». Таким образом, любые изменения в стоимости (скидки или наценки) по инициативе платформы обязаны быть обсуждены с продавцом, который должен формализовать свое согласие на это. Документ был направлен в правительство 16 октября, говорится в письме замминистра экономического развития Максима Колесникова от 16 октября (есть у «Ведомостей»). Доработка велась по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко от 17 сентября, отмечается в письме.

Актуальная версия законопроекта состоит из шести глав. Две главы содержат общие положения и порядок вступления закона в силу, остальные четыре посвящены правилам взаимодействия операторов посреднических цифровых платформ с партнерами (они же исполнители), особенностям деятельности партнеров, а также логистической инфраструктуре цифровых платформ-посредников и госконтролю за соблюдением законодательства в сфере платформенной экономики. В документе сказано, что его цель – создание безопасной и предсказуемой цифровой среды доверия на посреднических цифровых платформах, способствующей большей доступности товаров и услуг, а также развитию предпринимательства и конкуренции. Как и в предыдущих версиях, под такими платформами Минэк понимает в том числе электронные площадки, сервисы размещения объявлений, обмена мгновенными сообщениями, соцсети и «иные информационные ресурсы, предусмотренные действующим законодательством», но за исключением финансовых и банковских ресурсов, а также госплатформ. У площадок, которые подпадают под регулирование, есть три главных признака.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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