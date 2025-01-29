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Опрос зафиксировал рост инфляционных ожиданий жителей России

Ведомости

Ожидаемый уровень инфляции в январе среди россиян вырос с 13,9 до 14%, тогда как наблюдаемый – с 15,9 до 16,4%, свидетельствуют данные опроса инФОМ, который проводится по заказу Центробанка. В прошлом месяце инфляционные ожидания россиян достигли годового максимума.

Как подчеркивает инФОМ, в каждом опросе участвовало не менее 2000 человек старше 18 лет и проживающих более чем в 100 населенных пунктах РФ. Количество граждан, имеющих сбережения, выросло с 36 до 40% за месяц. Количество тех, у кого их нет, также закономерно сократилось с 60 до 56%. 4% затруднились ответить на вопрос о наличии средств в случае потери работы.

Уровень наблюдаемой инфляции среди тех, кто имеет сбережения, вырос с 16,9 до 17,5%. А среди тех, кто не имеет финансовой подушки, – с 14,4 в декабре 2024 г. до 15,4% в январе. Несмотря на рост показателей наблюдаемой инфляции, ожидания среди тех, кто имеет сбережения, сократились – с 12,7 до 12,6%. Те, кто сбережений не имеют, ожидают роста с 14,9 до 15,4%.

Как заявляли аналитики Промсвязьбанка 18 декабря, инфляционные ожидания населения в прошлом месяце «предсказуемо» выросли на фоне ослабления курса рубля. В банке также добавили, что динамика инфляционных ожиданий указывает на высокие риски сохранения повышенной инфляции, а также последующего сохранения высоких цен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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