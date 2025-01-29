Опрос зафиксировал рост инфляционных ожиданий жителей России
Ожидаемый уровень инфляции в январе среди россиян вырос с 13,9 до 14%, тогда как наблюдаемый – с 15,9 до 16,4%, свидетельствуют данные опроса инФОМ, который проводится по заказу Центробанка. В прошлом месяце инфляционные ожидания россиян достигли годового максимума.
Как подчеркивает инФОМ, в каждом опросе участвовало не менее 2000 человек старше 18 лет и проживающих более чем в 100 населенных пунктах РФ. Количество граждан, имеющих сбережения, выросло с 36 до 40% за месяц. Количество тех, у кого их нет, также закономерно сократилось с 60 до 56%. 4% затруднились ответить на вопрос о наличии средств в случае потери работы.
Уровень наблюдаемой инфляции среди тех, кто имеет сбережения, вырос с 16,9 до 17,5%. А среди тех, кто не имеет финансовой подушки, – с 14,4 в декабре 2024 г. до 15,4% в январе. Несмотря на рост показателей наблюдаемой инфляции, ожидания среди тех, кто имеет сбережения, сократились – с 12,7 до 12,6%. Те, кто сбережений не имеют, ожидают роста с 14,9 до 15,4%.
Как заявляли аналитики Промсвязьбанка 18 декабря, инфляционные ожидания населения в прошлом месяце «предсказуемо» выросли на фоне ослабления курса рубля. В банке также добавили, что динамика инфляционных ожиданий указывает на высокие риски сохранения повышенной инфляции, а также последующего сохранения высоких цен.