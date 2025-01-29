Опрос зафиксировал рост инфляционных ожиданий жителей России

Как подчеркивает инФОМ, в каждом опросе участвовало не менее 2000 человек старше 18 лет и проживающих более чем в 100 населенных пунктах РФ. Количество граждан, имеющих сбережения, выросло с 36 до 40% за месяц. Количество тех, у кого их нет, также закономерно сократилось с 60 до 56%. 4% затруднились ответить на вопрос о наличии средств в случае потери работы.