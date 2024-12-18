Инфляционные ожидания россиян достигли годового максимума

По сравнению с концом прошлого месяца инфляционные ожидания выросли на 0,4% и вплотную приблизились к прошлогоднему максимуму в 14,2%. Рекорд по этому показателю был достигнут в марте 2022 г., тогда ожидания за месяц резко выросли с 13,5 до 18,3%. Увеличились и оценки наблюдаемой инфляции – с 15,3 до 15,9%. И то, и другое произошло по всем группам населения – как со сбережениями, так и без них. Хуже всего ситуацию с ценами воспринимают те, кто не имеет сбережений: они оценили наблюдаемую инфляцию в 16,9%, а те, у кого есть сбережения, – в 14,4%.