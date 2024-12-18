Инфляционные ожидания россиян достигли годового максимума
Инфляционные ожидания населения России в декабре 2024 г. достигли максимального значения с декабря прошлого года, следует из данных опроса инФОМ, который проводится по заказу Центробанка. Ожидания по росту цен составили 13,9%.
По сравнению с концом прошлого месяца инфляционные ожидания выросли на 0,4% и вплотную приблизились к прошлогоднему максимуму в 14,2%. Рекорд по этому показателю был достигнут в марте 2022 г., тогда ожидания за месяц резко выросли с 13,5 до 18,3%. Увеличились и оценки наблюдаемой инфляции – с 15,3 до 15,9%. И то, и другое произошло по всем группам населения – как со сбережениями, так и без них. Хуже всего ситуацию с ценами воспринимают те, кто не имеет сбережений: они оценили наблюдаемую инфляцию в 16,9%, а те, у кого есть сбережения, – в 14,4%.
«Поэтому для ДКУ (денежно-кредитных условий) этот рост не так страшен, хотя общую картину и ухудшает», – пишет в своем Telegram-канале экономист Дмитрий Полевой. Также ЦБ обновил данные по ожиданиям от представителей бизнеса. На 17 декабря сегмент ухудшил свои ожидания относительно динамики цен. Индекс ценовых ожиданий предприятий вырос с 26 (ноябрь 2024-го) до 28,4 пункта. Полевой утверждает, что опрос бизнеса «не оставляет ЦБ повода для мягкости» и регулятору «по-прежнему придется взвешивать все более явные признаки торможения выпуска и спроса и жестких ДКУ против растущих инфляционных ожиданий».
Как заявили аналитики Промсвязьбанка, инфляционные ожидания населения в декабре «предсказуемо» выросли на фоне ослабления курса рубля. В банке также добавили, что динамика инфляционных ожиданий указывает на высокие риски сохранения повышенной инфляции, а также последующего сохранения высоких цен.
«При этом политика ЦБ может быть скорректирована, поскольку регулятор понимает, что ставка уже на завышенных уровнях, а рост кредитования близок к остановке», – заявили эксперты, отметив, что регулятор может начать удерживать жесткость денежно-кредитных условий. По их мнению, в пользу этого варианта развития событий говорят «новости о сдвиге вправо сроков» ужесточения ряда нормативов для банков.
16 декабря «Ведомости» писали, что, по мнению экспертов, 20 декабря ЦБ повысит ставку с 21 до 23%. Чуть больше половины экспертов (16 из 23) рассказали, что ставка вырастет на 2 процентных пункта (п. п.) – с 21 до 23%. Еще пять респондентов допустили более амбициозный шаг, из них трое закладывают повышение сразу на 2–4 п. п. до 23–25%, двое – до 23–24%. Один экономист прогнозирует рост ставки на 1–2 п. п. до 22–23%, а еще один допускает сохранение ставки на уровне 21%.