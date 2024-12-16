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/ Экономика

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ повысит ставку до 23%

Это станет компромиссом для регулятора, считают экономисты
Ксения Котченко
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допускает, что ключевая ставка под конец года еще подрастет
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допускает, что ключевая ставка под конец года еще подрастет / Алексей Орлов / Ведомости

Совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании 20 декабря повысит ключевую ставку, считает большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Чуть больше половины экспертов (16 из 23) полагают, что ставка вырастет на 2 процентных пункта (п. п.) с 21 до 23%. Еще пять респондентов допускают более амбициозный шаг, из них трое закладывают повышение сразу на 2–4 п. п. до 23–25%, двое – до 23–24%. Один экономист прогнозирует рост ставки на 1–2 п. п. до 22–23%, а еще один допускает сохранение ставки на уровне 21%.

На предыдущем заседании 25 октября ЦБ поднял ставку на 200 б. п. до 21% годовых, хотя накануне большинство аналитиков ожидали роста лишь до 20%. Октябрьское решение Банк России объяснил тем, что инфляция в сентябре оставалась выше июльского прогноза регулятора, а инфляционные ожидания обновили годовой максимум. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина пояснила, что уровень жесткости условий стоит определять, вычитая из уровня ставок ожидаемую инфляцию. ЦБ сохранил жесткий сигнал: регулятор допускал возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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