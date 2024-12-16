Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ повысит ставку до 23%Это станет компромиссом для регулятора, считают экономисты
Совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании 20 декабря повысит ключевую ставку, считает большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Чуть больше половины экспертов (16 из 23) полагают, что ставка вырастет на 2 процентных пункта (п. п.) с 21 до 23%. Еще пять респондентов допускают более амбициозный шаг, из них трое закладывают повышение сразу на 2–4 п. п. до 23–25%, двое – до 23–24%. Один экономист прогнозирует рост ставки на 1–2 п. п. до 22–23%, а еще один допускает сохранение ставки на уровне 21%.
На предыдущем заседании 25 октября ЦБ поднял ставку на 200 б. п. до 21% годовых, хотя накануне большинство аналитиков ожидали роста лишь до 20%. Октябрьское решение Банк России объяснил тем, что инфляция в сентябре оставалась выше июльского прогноза регулятора, а инфляционные ожидания обновили годовой максимум. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина пояснила, что уровень жесткости условий стоит определять, вычитая из уровня ставок ожидаемую инфляцию. ЦБ сохранил жесткий сигнал: регулятор допускал возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре.