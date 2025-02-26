С 18 по 24 февраля инфляция в России составила 0,23%
Недельная инфляция в России в период с 18 по 24 февраля составила 0,23%, сообщили в Минэкономразвития.
В сообщении сказано, что в указанный период продовольственная инфляция составила 0,35%. На плодоовощную продукцию рост цен составил 1%. Согласно информации министерства, подешевели огурцы (-1,4%), на помидоры цены выросли на 1,9%.
На продукты питания за исключением плодоовощной продукции динамика цен составила 0,29%. На уровне предыдущей недели сохранился рост цен на молоко и молочную продукцию (0,4%), подсолнечное масло (0,1%) и хлебобулочные изделия (0,3%). Приостановился рост цен на сахар. Подешевели сливочное масло (-0,1%), макаронные и крупяные изделия (-0,1%), пшеничная мука (-0,2%), мясо кур (-0,5%), а также продолжилось снижение цен на яйца (-0,5%).
В сегменте непродовольственных товаров в течение недели цены снизились на 0,01%. Ускорилось удешевление электро и бытовых приборов (-0,6%). На новые импортные легковые автомобили околонулевой рост цен (0,02%), на отечественные легковые автомобили рост цен замедлился (0,08%). На строительные материалы рост цен сохранился на уровне предыдущей недели (0,1%). На бензин и дизельное топливо умеренный рост цен: 0,08% и 0,06% соответственно.
Сообщается также, что в сегменте наблюдаемых услуг за неделю темпы роста цен составили 0,3%. На бытовые услуги динамика цен составила 0,4%. Снизились темпы роста цен на услуги гостиниц – до 0,2%. На услуги санаториев рост цен остался на уровне предыдущей недели (0,2%).
24 февраля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что по итогам 2025 г. инфляция в России может составить 7-8%. По словам министра, пока конкретные цифры называть еще рано. Более точный прогноз Минэкономразвития подготовит в марте. По словам Решетникова, сейчас заметен и ощутим сдвиг потребительских предпочтений. Он подчеркнул необходимость расширять предложение. По этому вопросу сейчас Минэкономразвития активно взаимодействует с Министерством сельского хозяйства.