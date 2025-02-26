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С 18 по 24 февраля инфляция в России составила 0,23%

Ведомости

Недельная инфляция в России в период с 18 по 24 февраля составила 0,23%, сообщили в Минэкономразвития.

В сообщении сказано, что в указанный период продовольственная инфляция составила 0,35%. На плодоовощную продукцию рост цен составил 1%. Согласно информации министерства, подешевели огурцы (-1,4%), на помидоры цены выросли на 1,9%.

На продукты питания за исключением плодоовощной продукции динамика цен составила 0,29%. На уровне предыдущей недели сохранился рост цен на молоко и молочную продукцию (0,4%), подсолнечное масло (0,1%) и хлебобулочные изделия (0,3%). Приостановился рост цен на сахар. Подешевели сливочное масло (-0,1%), макаронные и крупяные изделия (-0,1%), пшеничная мука (-0,2%), мясо кур (-0,5%), а также продолжилось снижение цен на яйца (-0,5%).

В сегменте непродовольственных товаров в течение недели цены снизились на 0,01%. Ускорилось удешевление электро и бытовых приборов (-0,6%). На новые импортные легковые автомобили околонулевой рост цен (0,02%), на отечественные легковые автомобили рост цен замедлился (0,08%). На строительные материалы рост цен сохранился на уровне предыдущей недели (0,1%). На бензин и дизельное топливо умеренный рост цен: 0,08% и 0,06% соответственно.

Сообщается также, что в сегменте наблюдаемых услуг за неделю темпы роста цен составили 0,3%. На бытовые услуги динамика цен составила 0,4%. Снизились темпы роста цен на услуги гостиниц – до 0,2%. На услуги санаториев рост цен остался на уровне предыдущей недели (0,2%).

24 февраля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что по итогам 2025 г. инфляция в России может составить 7-8%. По словам министра, пока конкретные цифры называть еще рано. Более точный прогноз Минэкономразвития подготовит в марте. По словам Решетникова, сейчас заметен и ощутим сдвиг потребительских предпочтений. Он подчеркнул необходимость расширять предложение. По этому вопросу сейчас Минэкономразвития активно взаимодействует с Министерством сельского хозяйства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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