С 18 по 24 февраля инфляция в России составила 0,23%

24 февраля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что по итогам 2025 г. инфляция в России может составить 7-8%. По словам министра, пока конкретные цифры называть еще рано. Более точный прогноз Минэкономразвития подготовит в марте. По словам Решетникова, сейчас заметен и ощутим сдвиг потребительских предпочтений. Он подчеркнул необходимость расширять предложение. По этому вопросу сейчас Минэкономразвития активно взаимодействует с Министерством сельского хозяйства.