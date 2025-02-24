Решетников: инфляция в 2025 году может быть в районе 7-8%
По итогам 2025 г. инфляция в России может составить 7-8%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
По словам министра, пока конкретные цифры называть еще рано. Более точный прогноз Минэкономразвития подготовит в марте.
«Мы сейчас будем смотреть свой прогноз. По ощущениям диапазон такой же примерно», – пояснил министр (цитата по ТАСС).
По словам Решетникова, сейчас заметен и ощутим сдвиг потребительских предпочтений. Он подчеркнул необходимость расширять предложение. По этому вопросу сейчас Минэкономразвития активно взаимодействует с Министерством сельского хозяйства.
По данным Росстата, инфляция в РФ в период с 11 по 17 февраля замедлилась до 0,17%. С начала февраля заметнее всего среди продовольственных товаров подорожали мясо, фрукты, ягоды и сухие молочные смеси для детского питания.
19 февраля в ЦБ отмечали, что уровень потребительских цен в России пока остается высоким. По прогнозу Банка России, инфляция в стране замедлится в 2025 г. до 7–8%, а к цели в 4% вернется в 2026 г.