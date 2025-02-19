Инфляция в РФ в период с 11 по 17 февраля замедлилась до 0,17%В годовом выражении показатель превысил 10%
Инфляция в России за период с 11 по 17 февраля 2025 г. замедлилась до 0,17%, следует из данных Росстата. За прошлую неделю, с 4 по 10 февраля инфляция равнялась 0,23%.
С начала февраля потребительские цены в России увеличились на 0,47%, а с начала года – на 1,71%. По состоянию на 17 февраля 2025 г. годовая инфляция, рассчитанная на основе среднесуточных данных, достигла 10,01%. Такую же цифру приводит и Минэк. Среди продовольственных товаров заметнее всего подорожало мясо (+1,5%), фрукты и ягоды (+1%), а также овощные консервы и сухие молочные смеси для детского питания (+0,6%). Выросли цены на мороженую рыбу (+0,6%), говядину, сметану, ржаной хлеб и водку (+0,5%), пастеризованное молоко и маргарин (+0,4%), варено-копченые и полукопченые колбасы, сахар, черный чай и обеды в кафе (+0,3%). Незначительный рост зафиксирован на ультрапастеризованное молоко, творог, сыры, пшеничный хлеб и соль (+0,2%), а также на баранину, сливочное и подсолнечное масло, пшено (+0,1%).
Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,7%, сильнее всего подорожали картофель (+2,1%), капуста (+1,8%), помидоры (+1,4%) и морковь (+0,8%). При этом лук подешевел на 0,3%, а яблоки – на 0,1%. Среди других продовольственных товаров снижение цен отмечено на куриные яйца (-0,6%), мясо птицы (-0,3%), пшеничную муку, макаронные изделия (-0,2%), сосиски, вареные колбасы и гречку (-0,1%).
Среди медикаментов дороже стали левомеколь (+0,7%), активированный уголь (+0,5%), корвалол (+0,4%), валидол и анальгин (+0,3%), лизобакт, пенталгин и трекрезан (+0,1%), а ренгалин подешевел (-0,1%).
Из товаров первой необходимости выросли в цене зубные пасты (+0,5%), хозяйственное мыло, стиральные порошки, спички и сухие корма для животных (+0,3%), зубные щетки и пеленки для новорожденных (+0,2%), туалетное мыло (+0,1%). Подешевели подгузники и гигиенические прокладки (-0,4%), туалетная бумага (-0,2%).
Среди других непродовольственных товаров подорожали шампуни (+0,8%), древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты (+0,4%), кроссовки (+0,3%), мужские носки (+0,2%), автомобили, телевизоры, сигареты с фильтром и мужские футболки (+0,1%). Подешевели пылесосы (-0,9%), детские джинсы (-0,6%), женские колготки (-0,2%) и смартфоны (-0,1%). Бензин подорожал на 0,2%, дизельное топливо – на 0,1%.
Среди услуг значительно увеличилась стоимость проживания в хостелах (+4,3%), гостиницах 4-5 звезд (+1,1%), трехзвездочных отелях (+0,9%), мотелях и гостиницах 1 звезды (+0,3%), гостиницах 2 звезд (+0,2%). Цены на путевки в санатории выросли на 0,4%. Незначительно подорожал проезд в городском автобусе и плата за жилье в государственном и муниципальном фонде (+0,1%). Также увеличились расходы на восстановление зуба пломбой (+0,4%), мойку автомобиля, модельные стрижки (+0,3%) и ремонт телевизоров (+0,1%).
О том, что уровень потребительских цен в РФ остается высоким ранее сообщил и Центробанк. По его данным, рост цен с учетом сезонности замедлился и составил 1,23%, но годовая инфляция по-прежнему существенно выше 4%. В декабре 2024 г. цены выросли на 1,32%. Таким образом, с сезонной корректировкой в годовом выражении прирост цен в январе составил 10,7%, тогда как в декабре – 14%, а в IV квартале 2024 г. – 12%. Годовая инфляция ускорилась до 9,92%, а для базового ИПЦ годовой прирост увеличился до 9,32%.
При этом в январе индекс цен товаров и услуг с волатильной ценовой динамикой уменьшился, что в основном было связано со снижением цен на плодоовощную продукцию, сильно подорожавшую в предыдущие два месяца. Годовые приросты цен на продовольственные и непродовольственные товары практически не изменились. Но накопленный c 2017 г. рост стоимости услуг без ЖКУ продолжает опережать рост стоимости товаров. Среди устойчивых компонентов в январе по сравнению с декабрем медленнее дорожали мясопродукты, хлеб, макароны, большинство непродовольственных товаров, в том числе бытовая химия, парфюмерия, обувь, бытовая техника, телевизоры, средства связи. При этом ускорилось удорожание бытовых услуг и легковых автомобилей.