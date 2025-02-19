Инфляция в РФ в период с 11 по 17 февраля замедлилась до 0,17%

С начала февраля потребительские цены в России увеличились на 0,47%, а с начала года – на 1,71%. По состоянию на 17 февраля 2025 г. годовая инфляция, рассчитанная на основе среднесуточных данных, достигла 10,01%. Такую же цифру приводит и Минэк. Среди продовольственных товаров заметнее всего подорожало мясо (+1,5%), фрукты и ягоды (+1%), а также овощные консервы и сухие молочные смеси для детского питания (+0,6%). Выросли цены на мороженую рыбу (+0,6%), говядину, сметану, ржаной хлеб и водку (+0,5%), пастеризованное молоко и маргарин (+0,4%), варено-копченые и полукопченые колбасы, сахар, черный чай и обеды в кафе (+0,3%). Незначительный рост зафиксирован на ультрапастеризованное молоко, творог, сыры, пшеничный хлеб и соль (+0,2%), а также на баранину, сливочное и подсолнечное масло, пшено (+0,1%).