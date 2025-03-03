Инфляция в еврозоне снизилась до 2,4%
Инфляция в еврозоне впервые за четыре месяца снизилась до показателя в 2,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Евростата. Этот показатель оказался выше прогноза экспертов в 2,3%, в прошлом месяце инфляция составила 2,5%.
Наибольший вклад в инфляцию внесли услуги (3,7%) и продукты питания, алкоголь и табак (2,7%). Инфляция на энергоносители замедлилась до 0,2%. В то время как инфляция на промышленные товары без учета энергии возросла до 0,6%. В феврале общий уровень инфляции без учета энергии и необработанных продуктов составил 2,6%.
При этом наименьшие годовые темпы наблюдались в Ирландии (1,3%) и Финляндии (1,5%), а самые высокие – в Хорватии (4,7%) и Бельгии (4,4%). Как подчеркивает Financial Times, нынешний уровень инфляции хоть и снижается, но все еще находится выше обозначенного Европейским центральным банком коридора в 2%.
25 февраля стало известно, что в еврозоне в IV квартале 2024 г. рост зарплат замедлился до 4,12% в годовом выражении после максимального с 1993 г. роста кварталом ранее. Эти данные, как писала The Wall Street Journal, поддерживают предположение Европейского центрального банка (ЕЦБ), что рост зарплат замедлится после того, как они догнали инфляцию, вызванную ростом потребительских цен в последние годы. Эта коррекция заработных плат должна в долгосрочной перспективе привести к снижению инфляции в сфере услуг, которая остается на высоком уровне около 4% и продолжает быть важной проблемой для экономики и политики региона, подчеркивает издание.
В то время как общая инфляция в еврозоне немного ускорилась в начале 2025 г., представители ЕЦБ уверены, что их основная цель по инфляции в 2% будет достигнута в ближайшее время. Это позволило регулятору с июня 2024 г. снизить процентные ставки пять раз, и ожидается, что на следующем заседании 6 марта последует еще одно снижение ставок. 30 января ЕЦБ понизил процентные ставки на 25 базисных пунктов. Базовая процентная ставка снизилась до 2,9%. Ставки по депозитной программе и маржинальной кредитной программе также сократились до 2,75% и до 3,15% соответственно.