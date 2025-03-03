Инфляция в еврозоне снизилась до 2,4%

В то время как общая инфляция в еврозоне немного ускорилась в начале 2025 г., представители ЕЦБ уверены, что их основная цель по инфляции в 2% будет достигнута в ближайшее время. Это позволило регулятору с июня 2024 г. снизить процентные ставки пять раз, и ожидается, что на следующем заседании 6 марта последует еще одно снижение ставок. 30 января ЕЦБ понизил процентные ставки на 25 базисных пунктов. Базовая процентная ставка снизилась до 2,9%. Ставки по депозитной программе и маржинальной кредитной программе также сократились до 2,75% и до 3,15% соответственно.