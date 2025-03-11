ВЭБ.РФ определил ключевые направления стратегии развития до 2030 года
Группа ВЭБ.РФ завершила реализацию своей предыдущей стратегии в декабре 2024 г. и представила отчет о результатах на стратегической сессии с главой правительства Михаилом Мишустиным. В рамках новой стратегии до 2030 г. ВЭБ намерен сосредоточиться на поддержке ключевых направлений национального развития, уделяя особое внимание технологическому лидерству, модернизации городской экономики, стимулированию экспорта и развитию предпринимательства, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Его слова передает Telegram-канал правительства РФ.
Как отметил Шувалов, корпорация продолжит финансирование крупнейших инвестиционных проектов, а технологическое развитие будет опираться на компетенции организаций, входящих в структуру госкорпорации, включая «Сколково» и РФРИТ. ВЭБ.РФ также планирует привлекать дополнительные источники капитала и обеспечивать максимальную эффективность расходования средств.
«На один рубль, потраченный ВЭБом, мы привлекаем три рубля из других источников финансирования», – подчеркнул Шувалов, добавив, что стратегия разрабатывалась в диалоге с представителями бизнеса. В обсуждении приняли участие крупнейшие клиенты ВЭБ.РФ, в том числе предприятия газохимического комплекса, машиностроения, строительства и инфраструктуры.
Сообщается, что правительство одобрило предложенную стратегию, а по итогам обсуждения было решено внести финальные корректировки и завершить корпоративные процедуры, чтобы утвердить документ на официальном уровне.
11 марта Мишустин провел стратегическую сессию по вопросам развития группы ВЭБ.РФ. Он отметил, что для достижения национальных целей, поставленных президентом, нужна устойчивая финансовая система, привлекающая инвестиции в значимые для граждан проекты. Глава кабмина подчеркнул, что нужно сосредоточиться на долгосрочных экономических изменениях, используя механизмы господдержки и государственно-частного партнерства для реализации крупных проектов в промышленности, инфраструктуре и социальной сфере.