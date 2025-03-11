ВЭБ.РФ определил ключевые направления стратегии развития до 2030 года

Группа ВЭБ.РФ завершила реализацию своей предыдущей стратегии в декабре 2024 г. и представила отчет о результатах на стратегической сессии с главой правительства Михаилом Мишустиным. В рамках новой стратегии до 2030 г. ВЭБ намерен сосредоточиться на поддержке ключевых направлений национального развития, уделяя особое внимание технологическому лидерству, модернизации городской экономики, стимулированию экспорта и развитию предпринимательства, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Его слова передает Telegram-канал правительства РФ.