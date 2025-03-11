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ВЭБ.РФ определил ключевые направления стратегии развития до 2030 года

Ведомости

Группа ВЭБ.РФ завершила реализацию своей предыдущей стратегии в декабре 2024 г. и представила отчет о результатах на стратегической сессии с главой правительства Михаилом Мишустиным. В рамках новой стратегии до 2030 г. ВЭБ намерен сосредоточиться на поддержке ключевых направлений национального развития, уделяя особое внимание технологическому лидерству, модернизации городской экономики, стимулированию экспорта и развитию предпринимательства, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Его слова передает Telegram-канал правительства РФ.

Как отметил Шувалов, корпорация продолжит финансирование крупнейших инвестиционных проектов, а технологическое развитие будет опираться на компетенции организаций, входящих в структуру госкорпорации, включая «Сколково» и РФРИТ. ВЭБ.РФ также планирует привлекать дополнительные источники капитала и обеспечивать максимальную эффективность расходования средств.

«На один рубль, потраченный ВЭБом, мы привлекаем три рубля из других источников финансирования», – подчеркнул Шувалов, добавив, что стратегия разрабатывалась в диалоге с представителями бизнеса. В обсуждении приняли участие крупнейшие клиенты ВЭБ.РФ, в том числе предприятия газохимического комплекса, машиностроения, строительства и инфраструктуры.

Сообщается, что правительство одобрило предложенную стратегию, а по итогам обсуждения было решено внести финальные корректировки и завершить корпоративные процедуры, чтобы утвердить документ на официальном уровне.

11 марта Мишустин провел стратегическую сессию по вопросам развития группы ВЭБ.РФ. Он отметил, что для достижения национальных целей, поставленных президентом, нужна устойчивая финансовая система, привлекающая инвестиции в значимые для граждан проекты. Глава кабмина подчеркнул, что нужно сосредоточиться на долгосрочных экономических изменениях, используя механизмы господдержки и государственно-частного партнерства для реализации крупных проектов в промышленности, инфраструктуре и социальной сфере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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