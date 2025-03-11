Развитие ВЭБ.РФ обсудили на стратегической сессии правительства

5 февраля ВЭБ заявил об инвестициях в размере 4 трлн руб. в рамках федеральных соглашений о защите капиталовложений (СЗПК). Госкорпорация сопровождает 76 соглашений в разных отраслях экономики. Из них за 2022-2024 гг. было заключено 45 соглашений. Объем инвестиций составил 2,7 трлн руб. Всего на тот момент было заключено 81 соглашение, из них 76 – федеральных и пять – региональных. В госкорпорации пояснили, что механизм СЗПК позволяет инвесторам получить возмещение части от инфраструктурных затрат и инвестировать в проекты в условиях «долгосрочной предсказуемой» налоговой среды, так как там фиксируется ставка, актуальная на момент заключения СЗПК.