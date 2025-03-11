Развитие ВЭБ.РФ обсудили на стратегической сессии правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по вопросам развития группы ВЭБ.РФ. Он отметил, что для достижения национальных целей, поставленных президентом, необходимо опираться на устойчивую финансовую систему, способную привлекать инвестиции в значимые для граждан проекты. Его слова приводит кабмин в своем Telegram-канале.
Институты развития играют ключевую роль в привлечении частного капитала в приоритетные для государства сферы. Развитие экономики требует долгосрочного финансирования, и банки развития обеспечивают около 10% глобальных инвестиций, заявил Мишустин. Банки предоставляют «длинные» деньги на проекты, которые коммерческие банки не кредитуют, – строительство инфраструктуры, развитие высоких технологий, реализацию социальных и экологических инициатив.
Мишустин подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на долгосрочных экономических изменениях, используя механизмы господдержки и государственно-частного партнерства для реализации крупных проектов в промышленности, инфраструктуре и социальной сфере.
«Важно, чтобы люди видели реальные изменения: современные школы, удобный транспорт, качественные дороги, доступный интернет, чистую воду, надежные коммунальные услуги», – отметил премьер-министр. При реализации новой стратегии ВЭБ.РФ до 2030 г. приоритетом останется выполнение задач, обозначенных президентом, подчеркнул глава правительства.
5 февраля ВЭБ заявил об инвестициях в размере 4 трлн руб. в рамках федеральных соглашений о защите капиталовложений (СЗПК). Госкорпорация сопровождает 76 соглашений в разных отраслях экономики. Из них за 2022-2024 гг. было заключено 45 соглашений. Объем инвестиций составил 2,7 трлн руб. Всего на тот момент было заключено 81 соглашение, из них 76 – федеральных и пять – региональных. В госкорпорации пояснили, что механизм СЗПК позволяет инвесторам получить возмещение части от инфраструктурных затрат и инвестировать в проекты в условиях «долгосрочной предсказуемой» налоговой среды, так как там фиксируется ставка, актуальная на момент заключения СЗПК.