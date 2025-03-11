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Развитие ВЭБ.РФ обсудили на стратегической сессии правительства

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по вопросам развития группы ВЭБ.РФ. Он отметил, что для достижения национальных целей, поставленных президентом, необходимо опираться на устойчивую финансовую систему, способную привлекать инвестиции в значимые для граждан проекты. Его слова приводит кабмин в своем Telegram-канале.

Институты развития играют ключевую роль в привлечении частного капитала в приоритетные для государства сферы. Развитие экономики требует долгосрочного финансирования, и банки развития обеспечивают около 10% глобальных инвестиций, заявил Мишустин. Банки предоставляют «длинные» деньги на проекты, которые коммерческие банки не кредитуют, – строительство инфраструктуры, развитие высоких технологий, реализацию социальных и экологических инициатив.

Мишустин подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на долгосрочных экономических изменениях, используя механизмы господдержки и государственно-частного партнерства для реализации крупных проектов в промышленности, инфраструктуре и социальной сфере.

«Важно, чтобы люди видели реальные изменения: современные школы, удобный транспорт, качественные дороги, доступный интернет, чистую воду, надежные коммунальные услуги», – отметил премьер-министр. При реализации новой стратегии ВЭБ.РФ до 2030 г. приоритетом останется выполнение задач, обозначенных президентом, подчеркнул глава правительства.

5 февраля ВЭБ заявил об инвестициях в размере 4 трлн руб. в рамках федеральных соглашений о защите капиталовложений (СЗПК). Госкорпорация сопровождает 76 соглашений в разных отраслях экономики. Из них за 2022-2024 гг. было заключено 45 соглашений. Объем инвестиций составил 2,7 трлн руб. Всего на тот момент было заключено 81 соглашение, из них 76 – федеральных и пять – региональных. В госкорпорации пояснили, что механизм СЗПК позволяет инвесторам получить возмещение части от инфраструктурных затрат и инвестировать в проекты в условиях «долгосрочной предсказуемой» налоговой среды, так как там фиксируется ставка, актуальная на момент заключения СЗПК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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