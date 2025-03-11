Волатильность рубля в феврале оказалась максимальной с 2022 года

Волатильность рубля в феврале оказалась максимальной с 2022 годаСошелся ряд факторов – слабый импорт, переговоры с США и продажи валютной выручки
По итогам февраля рубль укрепился к мировым валютам из-за ожидания снижения геополитической напряженности и вероятного сокращения объема импорта, отметил Банк России в обзоре рисков финансовых рынков. Также рост поддержало наращивание объемов чистых продаж валюты со стороны крупнейших экспортеров. За прошлый месяц доллар снизился на 10,5% по отношению к рублю до 87,7 руб./$, китайская валюта – на 10,6% до 11,96 руб. к юаню, говорится в обзоре.
Но национальная валюта была особо волатильной. Диапазон колебаний по доллару в феврале составил 16,3% (от 85,93 до 99,94 руб.), по юаню – 14,2% (от 11,74 до 13,41 руб.). Такая динамика – максимум с 2022 г., когда в течение месяца курс менялся более чем на 20%, пишет ЦБ. Банк России подчеркивает, что ослабление доллара относительно основных мировых валют за аналогичный период было незначительным: индекс доллара США (DXY) снизился всего на 0,7% в феврале.