Волатильность рубля в феврале оказалась максимальной с 2022 года

Но национальная валюта была особо волатильной. Диапазон колебаний по доллару в феврале составил 16,3% (от 85,93 до 99,94 руб.), по юаню – 14,2% (от 11,74 до 13,41 руб.). Такая динамика – максимум с 2022 г., когда в течение месяца курс менялся более чем на 20%, пишет ЦБ. Банк России подчеркивает, что ослабление доллара относительно основных мировых валют за аналогичный период было незначительным: индекс доллара США (DXY) снизился всего на 0,7% в феврале.