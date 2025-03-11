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Волатильность рубля в феврале оказалась максимальной с 2022 года

Сошелся ряд факторов – слабый импорт, переговоры с США и продажи валютной выручки
Ксения Котченко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

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По итогам февраля рубль укрепился к мировым валютам из-за ожидания снижения геополитической напряженности и вероятного сокращения объема импорта, отметил Банк России в обзоре рисков финансовых рынков. Также рост поддержало наращивание объемов чистых продаж валюты со стороны крупнейших экспортеров. За прошлый месяц доллар снизился на 10,5% по отношению к рублю до 87,7 руб./$, китайская валюта – на 10,6% до 11,96 руб. к юаню, говорится в обзоре.

Но национальная валюта была особо волатильной. Диапазон колебаний по доллару в феврале составил 16,3% (от 85,93 до 99,94 руб.), по юаню – 14,2% (от 11,74 до 13,41 руб.). Такая динамика – максимум с 2022 г., когда в течение месяца курс менялся более чем на 20%, пишет ЦБ. Банк России подчеркивает, что ослабление доллара относительно основных мировых валют за аналогичный период было незначительным: индекс доллара США (DXY) снизился всего на 0,7% в феврале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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