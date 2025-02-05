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ВЭБ заявил об инвестициях в размере 4 трлн рублей в рамках механизма СЗПК

Ведомости

Инвестиции в рамках федеральных соглашений о защите капиталовложений (СЗПК) в экономику страны составляют порядка 4 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации ВЭБ.РФ.

В сообщении ВЭБ.РФ отмечается, что госкорпорация сопровождает 76 соглашений в разных отраслях экономики. Из них за 2022-2024 г. было заключено 45 соглашений. Объем инвестиций составил 2,7 трлн руб.

Всего к настоящему моменту заключено 81 соглашение, из них 76 – федеральных и 5 – региональных, добавляет пресс-служба.

В госкорпорации поясняют, что механизм СЗПК позволяет инвесторам получить возмещение части от инфраструктурных затрат и инвестировать в проекты в условиях «долгосрочной предсказуемой» налоговой среды, так как там фиксируется ставка, актуальная на момент заключения СЗПК. 

4 февраля в госкорпорации сообщали, что в рамках программы «Кластерная инвестиционная платформа» (КИП) одобрение получили 55 проектов общей стоимостью 1,1 трлн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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