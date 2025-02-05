ВЭБ заявил об инвестициях в размере 4 трлн рублей в рамках механизма СЗПК
В сообщении ВЭБ.РФ отмечается, что госкорпорация сопровождает 76 соглашений в разных отраслях экономики. Из них за 2022-2024 г. было заключено 45 соглашений. Объем инвестиций составил 2,7 трлн руб.
Всего к настоящему моменту заключено 81 соглашение, из них 76 – федеральных и 5 – региональных, добавляет пресс-служба.
В госкорпорации поясняют, что механизм СЗПК позволяет инвесторам получить возмещение части от инфраструктурных затрат и инвестировать в проекты в условиях «долгосрочной предсказуемой» налоговой среды, так как там фиксируется ставка, актуальная на момент заключения СЗПК.
4 февраля в госкорпорации сообщали, что в рамках программы «Кластерная инвестиционная платформа» (КИП) одобрение получили 55 проектов общей стоимостью 1,1 трлн руб.