ВЭБ заявил об инвестициях в размере 4 трлн рублей в рамках механизма СЗПК

В госкорпорации поясняют, что механизм СЗПК позволяет инвесторам получить возмещение части от инфраструктурных затрат и инвестировать в проекты в условиях «долгосрочной предсказуемой» налоговой среды, так как там фиксируется ставка, актуальная на момент заключения СЗПК.