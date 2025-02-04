ВЭБ.РФ в рамках КИП одобрил 55 проектов на 1 трлн рублей

Кластерная инвестиционная платформа (КИП), запущенная в апреле 2023 г., ориентирована на поддержку российских промышленных компаний путем предоставления им льготных займов. Инвесторы для получения льготного финансирования могут самостоятельно выбирать кредитные организации. Кредиты, предоставляемые в рамках КИП, могут использоваться для различных нужд, например, строительства или реконструкции производственных объектов, а также аренды помещений промышленного назначения.