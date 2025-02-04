ВЭБ.РФ в рамках КИП одобрил 55 проектов на 1 трлн рублей
В рамках программы «Кластерная инвестиционная платформа» (КИП) одобрение получили 55 проектов общей стоимостью 1,1 трлн руб. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации ВЭБ.РФ.
«Среди ключевых отраслевых направлений проектов КИП с участием ВЭБ.РФ: высокотехнологическая, фармацевтическая, медицинская, химическая, нефтегазохимическая промышленность, микроэлектроника, станкостроение, судостроение, автомобильное и энергетическое машиностроение», – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.
По словам Алгульяна, на данный момент ВЭБ.РФ поддерживает восемь проектов, еще 25 находятся на этапе активного обсуждения. Общий объем возможной финансовой помощи от ВЭБ.РФ, включая кредитные линии и гарантии, может составить до 313 млрд руб.
ВЭБ.РФ активно участвует в реализации КИП. Фонд развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга) проводит комплексную экспертизу инвестиционных проектов, консультирует заемщиков для доработки инвестиционных проектов, мониторит реализацию проектов, а также рассматривает документы для заключения соглашений о предоставлении субсидий и для получения субсидий.
Кластерная инвестиционная платформа (КИП), запущенная в апреле 2023 г., ориентирована на поддержку российских промышленных компаний путем предоставления им льготных займов. Инвесторы для получения льготного финансирования могут самостоятельно выбирать кредитные организации. Кредиты, предоставляемые в рамках КИП, могут использоваться для различных нужд, например, строительства или реконструкции производственных объектов, а также аренды помещений промышленного назначения.