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ВЭБ.РФ в рамках КИП одобрил 55 проектов на 1 трлн рублей

Ведомости

В рамках программы «Кластерная инвестиционная платформа» (КИП) одобрение получили 55 проектов общей стоимостью 1,1 трлн руб. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации ВЭБ.РФ.

«Среди ключевых отраслевых направлений проектов КИП с участием ВЭБ.РФ: высокотехнологическая, фармацевтическая, медицинская, химическая, нефтегазохимическая промышленность, микроэлектроника, станкостроение, судостроение, автомобильное и энергетическое машиностроение», – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

По словам Алгульяна, на данный момент ВЭБ.РФ поддерживает восемь проектов, еще 25 находятся на этапе активного обсуждения. Общий объем возможной финансовой помощи от ВЭБ.РФ, включая кредитные линии и гарантии, может составить до 313 млрд руб.

ВЭБ.РФ активно участвует в реализации КИП. Фонд развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга) проводит комплексную экспертизу инвестиционных проектов, консультирует заемщиков для доработки инвестиционных проектов, мониторит реализацию проектов, а также рассматривает документы для заключения соглашений о предоставлении субсидий и для получения субсидий.

Кластерная инвестиционная платформа (КИП), запущенная в апреле 2023 г., ориентирована на поддержку российских промышленных компаний путем предоставления им льготных займов. Инвесторы для получения льготного финансирования могут самостоятельно выбирать кредитные организации. Кредиты, предоставляемые в рамках КИП, могут использоваться для различных нужд, например, строительства или реконструкции производственных объектов, а также аренды помещений промышленного назначения.

В январе 2025 г. председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал, что вклад ВЭБа и партнеров в экономику России превысил 23 трлн руб. Заложенный в стратегии целевой показатель по финансовой поддержке проектов оказался перевыполнен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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