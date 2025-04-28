The Times: доверие к британской экономике упало до самого низкого уровня

Ожидается, что в текущем году рост ВВП Великобритании составит всего 1,1%, что значительно ниже январского прогноза в 1,6%. Об этом сообщал The Guardian со ссылкой на МВФ. В отчете подчеркивалось, что, хотя торговые тарифы и вызванная ими неопределенность окажут влияние на британскую экономику, основной причиной снижения прогнозов являются внутренние факторы. К ним относятся рост стоимости государственных займов, снижение потребительских расходов на фоне ускорения инфляции, а также повышение тарифов на электроэнергию.