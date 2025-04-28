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The Times: доверие к британской экономике упало до самого низкого уровня

Ведомости

Доверие британцев к экономике страны упало до рекордно низкого уровня за всю историю наблюдений, сообщает The Times.

Согласно данным опроса, проведенного в начале апреля, 75% жителей Великобритании ожидают ухудшения экономической ситуации в течение следующих 12 месяцев. Лишь 7% респондентов считают, что положение дел может улучшиться.

Этот показатель оказался хуже результатов даже самых сложных периодов в истории страны, включая пандемию коронавируса, мировой финансовый кризис 2008 г. и рецессию января 1980 г.

Опрос был проведен вскоре после заявления Международного валютного фонда (МВФ) о том, что торговая политика президента США Дональда Трампа может спровоцировать «серьезный негативный шок» для мировой экономики. По прогнозам МВФ, тарифные меры Трампа окажут давление на все крупнейшие экономики мира, включая Великобританию.

Ожидается, что в текущем году рост ВВП Великобритании составит всего 1,1%, что значительно ниже январского прогноза в 1,6%. Об этом сообщал The Guardian со ссылкой на МВФ. В отчете подчеркивалось, что, хотя торговые тарифы и вызванная ими неопределенность окажут влияние на британскую экономику, основной причиной снижения прогнозов являются внутренние факторы. К ним относятся рост стоимости государственных займов, снижение потребительских расходов на фоне ускорения инфляции, а также повышение тарифов на электроэнергию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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