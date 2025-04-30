Рост ВВП России ускорился в марте до 1,4%

Ранее министерство обновило прогноз социально-экономического развития, в котором сохранило ожидания по росту ВВП России в этом году на уровне 2,5%. Будет происходить некоторое охлаждение экономики – замедление темпов роста по сравнению с прошлым годом, когда ВВП вырос на 4,3%, отмечали в министерстве. Прогноз по росту ВВП на следующий год понижен на 0,2 процентных пункта по сравнению с сентябрьской версией прогноза до 2,4%, так как эффект жесткой денежно-кредитной политики перенесется на следующий год.