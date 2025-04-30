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Рост ВВП России ускорился в марте до 1,4%

Ведомости

Рост российского ВВП ускорился в марте до 1,4% в годовом выражении после 0,7% в феврале, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике». В целом за I квартал рост показателя составил 1,7%.

Индекс промышленного производства вырос в марте на 0,8% в годовом выражении после 0,2% в феврале, напомнили в Минэке. Выпуск в обрабатывающей промышленности ускорился до 4% после 3,2% в феврале. Объем строительных работ в марте резко замедлился до 2,6% после 11,9% в феврале.

Реальные денежные доходы населения выросли в I квартале на 7,1% год к году. При этом реальные располагаемые доходы росли более быстрыми темпами – на +8,4%. Положительный вклад в динамику внесли оплата труда наемных работников (+7,3% год к году в реальном выражении), доходы от собственности (+18,7%), предпринимательской деятельности (+10,3%) и доходы от социальных выплат (+2,2%).

Ранее министерство обновило прогноз социально-экономического развития, в котором сохранило ожидания по росту ВВП России в этом году на уровне 2,5%. Будет происходить некоторое охлаждение экономики – замедление темпов роста по сравнению с прошлым годом, когда ВВП вырос на 4,3%, отмечали в министерстве. Прогноз по росту ВВП на следующий год понижен на 0,2 процентных пункта по сравнению с сентябрьской версией прогноза до 2,4%, так как эффект жесткой денежно-кредитной политики перенесется на следующий год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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