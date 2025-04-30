Рост ВВП России ускорился в марте до 1,4%
Рост российского ВВП ускорился в марте до 1,4% в годовом выражении после 0,7% в феврале, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике». В целом за I квартал рост показателя составил 1,7%.
Индекс промышленного производства вырос в марте на 0,8% в годовом выражении после 0,2% в феврале, напомнили в Минэке. Выпуск в обрабатывающей промышленности ускорился до 4% после 3,2% в феврале. Объем строительных работ в марте резко замедлился до 2,6% после 11,9% в феврале.
Реальные денежные доходы населения выросли в I квартале на 7,1% год к году. При этом реальные располагаемые доходы росли более быстрыми темпами – на +8,4%. Положительный вклад в динамику внесли оплата труда наемных работников (+7,3% год к году в реальном выражении), доходы от собственности (+18,7%), предпринимательской деятельности (+10,3%) и доходы от социальных выплат (+2,2%).
Ранее министерство обновило прогноз социально-экономического развития, в котором сохранило ожидания по росту ВВП России в этом году на уровне 2,5%. Будет происходить некоторое охлаждение экономики – замедление темпов роста по сравнению с прошлым годом, когда ВВП вырос на 4,3%, отмечали в министерстве. Прогноз по росту ВВП на следующий год понижен на 0,2 процентных пункта по сравнению с сентябрьской версией прогноза до 2,4%, так как эффект жесткой денежно-кредитной политики перенесется на следующий год.