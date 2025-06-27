С участников нацпроектов взыскали 7 млрд рублей после налоговых проверок

В апреле глава ФНС Даниил Егоров заявил, что компании, уклоняющиеся от уплаты налогов, стали прибегать к услугам «профессионалов» вместо технических однодневок в последние годы. «Это и «бумажный НДС», и обналичивание, в том числе бюджетных средств, полученных в рамках исполнения государственных контрактов», – пояснил тогда он, говоря о функционале этих «профессионалов». Он также напомнил о дополнении в УК РФ, принятом в ноябре 2024 г., – ст. 173.3. – «Организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)».