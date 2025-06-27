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С участников нацпроектов взыскали 7 млрд рублей после налоговых проверок

Ведомости

Генеральная прокуратура и Федеральная налоговая служба (ФНС) России предотвратили уклонение от уплаты налогов со стороны исполнителей национальных проектов. Сумма взысканий составила 7,2 млрд руб., сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Уклонение от налоговых сборов осуществлялось, в том числе, с помощью направления бюджетных средств в теневой оборот с использованием процедур фиктивного банкротства. Надзорные проверки, в ходе которых особое внимание было направлено на нацпроекты «Демография», «Безопасные качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение», «Образование», проводили в 2024-2025 гг. По этим инициативам общий объем финансирования достигает более 2 трлн руб. ежегодно.

По результатам проверок в делах о банкротстве исключена искусственная задолженность на сумму 1,3 млрд руб. В конкурсную массу возвращены деньги и имущество на сумму более 670 млн руб., в бюджет поступило свыше 4 млрд руб. налогов.

В апреле глава ФНС Даниил Егоров заявил, что компании, уклоняющиеся от уплаты налогов, стали прибегать к услугам «профессионалов» вместо технических однодневок в последние годы. «Это и «бумажный НДС», и обналичивание, в том числе бюджетных средств, полученных в рамках исполнения государственных контрактов», – пояснил тогда он, говоря о функционале этих «профессионалов». Он также напомнил о дополнении в УК РФ, принятом в ноябре 2024 г., – ст. 173.3. – «Организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)».

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