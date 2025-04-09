ФНС: уклоняющиеся от налогов компании прибегают к услугам «профессионалов»

Он напомнил, что в ноябре 2024 г. Уголовный кодекс РФ был дополнен ст. 173.3. – «Организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)». Глава ФНС поблагодарил коллег из МВД России за активную позицию при принятии закона. По его словам, ведомства научились с высокой долей вероятности определять признаки, которые позволяют отличить отдельно взятую «техническую» компанию от части «площадки». Благодаря этому ФНС совместно с ФСБ и МВД выявляет организаторов «площадок» – физических лиц, которые профессионально оказывают услуги по продаже «бумажного» НДС.