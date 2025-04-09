ФНС: уклоняющиеся от налогов компании прибегают к услугам «профессионалов»
За последние годы компании, уклоняющиеся от уплаты налогов, стали прибегать к услугам «профессионалов» вместо технических однодневок. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на заседании коллегии ведомства.
«Это своего рода профессиональное преступное сообщество, оказывающее комплекс услуг. Это и «бумажный НДС», и обналичивание, в том числе бюджетных средств, полученных в рамках исполнения государственных контрактов», – пояснил Егоров, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Он напомнил, что в ноябре 2024 г. Уголовный кодекс РФ был дополнен ст. 173.3. – «Организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)». Глава ФНС поблагодарил коллег из МВД России за активную позицию при принятии закона. По его словам, ведомства научились с высокой долей вероятности определять признаки, которые позволяют отличить отдельно взятую «техническую» компанию от части «площадки». Благодаря этому ФНС совместно с ФСБ и МВД выявляет организаторов «площадок» – физических лиц, которые профессионально оказывают услуги по продаже «бумажного» НДС.
В ходе заседания были обозначены основные задачи, требующие решения совместными усилиями ведомств. В частности, пресечение деятельности «площадок», повышение эффективности борьбы с новыми схемами налоговых преступлений, скоординированное взаимодействие при доказывании преступного умысла в действиях налогоплательщика, а также установление имущества бенефициаров и возмещение ущерба виновными лицами при выявлении нарушений налогового законодательства.
6 апреля 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий пороги нарушений в крупном и особо крупном размере по нескольким экономическим составам в Уголовном кодексе. В частности, по статьям 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых платежей) и 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) были увеличены пороги с 15 млн до 18,75 млн руб. (крупный размер) и с 45 млн до 56,25 млн руб. (особо крупный).
В октябре 2023 г. кабмин подготовил поправки ко второму чтению проекта о повышении параметров определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям. Авторами документа стали депутаты Госдумы от «Новых людей» Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Александр Демин. В феврале прошлого года правительство предложило повысить пороги нарушений в крупном и особо крупном размере по налоговым статьям УК РФ на 25%.