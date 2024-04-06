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Путин утвердил увеличение сумм ущерба по ряду экономических преступлений

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает пороги нарушений в крупном и особо крупном размере по нескольким экономическим составам в Уголовном кодексе (УК РФ). Подписанный 6 апреля главой государства документ опубликован на портале правовой информации.

Крупным размером ущерба, дохода или задолженности для статей главы 22 УК РФ (преступления в сфере экономической деятельности), как следует из текста закона, будет считаться сумма, превышающая 3,5 млн руб., особо крупным – свыше 13,5 млн руб. 

Поправки вводятся также в ст. 159 (мошенничество). Значительным ущербом признается ущерб в сумме не менее 250 000 руб. (в прошлой редакции – 10 000 руб.), крупным размером – стоимость имущества, превышающая 4,5 млн руб. (3 млн руб.), особо крупным размером – превышающая 18 млн руб. (12 млн руб.).

Президент «Опоры России» Александр Калинин ранее указал, что порог значительного ущерба по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество в предпринимательской деятельности) повысится в 25 раз. По его словам, существующий порог уже не отвечал экономическим реалиям, поэтому организация направляла письма с просьбой принять соответствующие изменения в Минюст и Госдуму.

По статьям 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых платежей) и 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента) повышаются пороги с 15 млн до 18,75 млн руб. (крупный размер) и с 45 млн до 56,25 млн руб. (особо крупный). 

В октябре 2023 г. правительство подготовило поправки ко второму чтению законопроекта о повышении параметров определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям. Авторами документа выступили депутаты Госдумы от «Новых людей» Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Александр Демин. В феврале кабмин предложил повысить пороги нарушений в крупном и особо крупном размере по налоговым статьям УК РФ на 25%. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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