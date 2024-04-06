Путин утвердил увеличение сумм ущерба по ряду экономических преступлений

Президент «Опоры России» Александр Калинин ранее указал, что порог значительного ущерба по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество в предпринимательской деятельности) повысится в 25 раз. По его словам, существующий порог уже не отвечал экономическим реалиям, поэтому организация направляла письма с просьбой принять соответствующие изменения в Минюст и Госдуму.