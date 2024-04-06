Путин утвердил увеличение сумм ущерба по ряду экономических преступлений
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает пороги нарушений в крупном и особо крупном размере по нескольким экономическим составам в Уголовном кодексе (УК РФ). Подписанный 6 апреля главой государства документ опубликован на портале правовой информации.
Крупным размером ущерба, дохода или задолженности для статей главы 22 УК РФ (преступления в сфере экономической деятельности), как следует из текста закона, будет считаться сумма, превышающая 3,5 млн руб., особо крупным – свыше 13,5 млн руб.
Поправки вводятся также в ст. 159 (мошенничество). Значительным ущербом признается ущерб в сумме не менее 250 000 руб. (в прошлой редакции – 10 000 руб.), крупным размером – стоимость имущества, превышающая 4,5 млн руб. (3 млн руб.), особо крупным размером – превышающая 18 млн руб. (12 млн руб.).
Президент «Опоры России» Александр Калинин ранее указал, что порог значительного ущерба по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество в предпринимательской деятельности) повысится в 25 раз. По его словам, существующий порог уже не отвечал экономическим реалиям, поэтому организация направляла письма с просьбой принять соответствующие изменения в Минюст и Госдуму.
По статьям 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых платежей) и 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента) повышаются пороги с 15 млн до 18,75 млн руб. (крупный размер) и с 45 млн до 56,25 млн руб. (особо крупный).
В октябре 2023 г. правительство подготовило поправки ко второму чтению законопроекта о повышении параметров определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям. Авторами документа выступили депутаты Госдумы от «Новых людей» Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Александр Демин. В феврале кабмин предложил повысить пороги нарушений в крупном и особо крупном размере по налоговым статьям УК РФ на 25%.