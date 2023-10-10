Правительство предложило увеличить сумму ущерба от экономических преступлений

Президент «Опоры России» Александр Калинин указал, что порог значительного ущерба по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество в предпринимательской деятельности) повысится в 25 раз. По его словам, существующий порог уже не отвечал экономическим реалиям, поэтому организация направляла письма с просьбой принять соответствующие изменения в Минюст и Госдуму. «Поправки предусматривают индексацию порогов в основном в 1,5 раза. 50% – это только накопленная инфляция с 2016 г., поэтому для целей снижения силового давления их нужно повышать сильнее. При этом по некоторым статьям пороги не повышались еще дольше, чем с 2016 г.», – пояснил Калинин. При этом представитель «Деловой России» указала на достаточность меры: «К сожалению, повышен порог только по ч. 5 ст. 159 УК РФ, которая достаточно редко вменяется. А по в разы более часто вменяемым ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ пороги сумм, определяющих крупный и особо крупный ущерб, законопроект не затрагивает».