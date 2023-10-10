Правительство предложило увеличить сумму ущерба от экономических преступлений

Правительство предложило увеличить сумму ущерба от экономических преступленийДокумент одобрен в качестве поправок ко второму чтению законопроекта «Новых людей»
Белый дом подготовил поправки ко второму чтению законопроекта о повышении параметров определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям. Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от «Новых людей» Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Александр Демин. В мае нижняя палата приняла документ в первом чтении. «Ведомости» ознакомились с текстом предлагаемых поправок, которые одобрила правкомиссия по законотворческой деятельности.
Исходный законопроект предлагает уточнить размер ущерба и размер преступного дохода в ряде статей УК. В частности, в ст. 170.2 (внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования или карту-план территории) депутаты предлагают повысить размер крупного ущерба с 2,25 млн до 3,5 млн руб., а особо крупного – с 9 млн до 13,5 млн руб. В тексте ст. 178 (ограничение конкуренции) доходы в крупном размере хотят увеличить с 50 млн до 80 млн руб., в особо крупном – с 250 млн до 395 млн руб. При этом сумма крупного ущерба вырастет с 10 млн до 16 млн руб., а особо крупного – с 30 млн до 47,5 млн руб. В ст. 180 (незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг) размер крупного ущерба увеличивается с 250 000 до 400 000 руб.
Правительство предлагает внести новые поправки в статьи УК, в частности в ст. 159 (мошенничество). Значительным ущербом признается ущерб в сумме не менее 250 000 руб. (в действующей редакции – 10 000 руб.), крупным размером – стоимость имущества, превышающая 4,5 млн руб. (3 млн руб.), особо крупным размером – превышающая 18 млн руб. (12 млн руб.). В ст. 178 (ограничение конкуренции) Белый дом предложил уточнить суммы крупного ущерба и извлеченных доходов. Доходом в крупном размере признается 80 млн руб. (в действующей редакции – 50 млн руб.), доходом в особо крупном размере – 390 млн руб. (250 млн руб.). Крупным ущербом определяется сумма 16 млн руб. (10 млн руб.), особо крупным ущербом – 47 млн руб. (30 млн руб.).
В ст. 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) также предлагается повысить сумму незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной или российской валюте: с 13,5 млн руб. в действующей редакции до 100 млн руб., в особо крупном размере – с 65 млн до 150 млн руб. В ст. 194 предлагается признать преступлением уклонение от уплаты таможенных платежей за товары, перемещенные через таможенную границу, если оно превышает 3 млн руб. (в действующей редакции – 2 млн руб.), а в особо крупном размере – 9 млн руб. (6 млн руб.).
«Новые люди» также предлагали повысить в ст. 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией) размер крупного ущерба с 15 млн до 35 млн руб., а особо крупного – с 45 млн до 100 млн руб. Правительство этот пункт предлагает вычеркнуть. Пороги по этой статье были повышены в 3 раза только в 2020 г., напомнила руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.
Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов пояснил «Ведомостям», что поправки направлены на частичную декриминализацию деяний в различных экономических сферах. По его словам, необходимость увеличения верхнего порога крупного и особо крупного ущерба в УК РФ по экономическим преступлениям назрела достаточно давно, о чем уже говорило бизнес-сообщество.
Если изменения примут, то значительно снизится давления на бизнес, а также уменьшатся риски случаев, когда обычные хозяйственные споры между партнерами по бизнесу превращаются в уголовные дела, добавляет адвокат Олег Пантюшов. «Нельзя не подчеркнуть и минус законопроекта: не стали увеличивать размеры по налоговым составам даже для физических лиц», – заключил он. Увеличение пороговых значений сумм крупного и особо крупного размеров ущерба направлено на либерализацию и гуманизацию уголовного и уголовно-процессуального законодательства, согласна адвокат КА Pen & Paper Алена Гришкова.
Президент «Опоры России» Александр Калинин указал, что порог значительного ущерба по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество в предпринимательской деятельности) повысится в 25 раз. По его словам, существующий порог уже не отвечал экономическим реалиям, поэтому организация направляла письма с просьбой принять соответствующие изменения в Минюст и Госдуму. «Поправки предусматривают индексацию порогов в основном в 1,5 раза. 50% – это только накопленная инфляция с 2016 г., поэтому для целей снижения силового давления их нужно повышать сильнее. При этом по некоторым статьям пороги не повышались еще дольше, чем с 2016 г.», – пояснил Калинин. При этом представитель «Деловой России» указала на достаточность меры: «К сожалению, повышен порог только по ч. 5 ст. 159 УК РФ, которая достаточно редко вменяется. А по в разы более часто вменяемым ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ пороги сумм, определяющих крупный и особо крупный ущерб, законопроект не затрагивает».
Авдеева также назвала избыточной инициативу декриминализации ответственности за незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном и особо крупном размерах (ст. 171). «Например, мелкие строительные компании не в состоянии конкурировать с частными строительными бригадами, которые ни за что не несут ответственность, а на этапе выбора подрядчика могут предложить более интересные финансовые условия. При этом они могут создавать и угрозу неограниченному кругу лиц, в том числе жизни и здоровью», – резюмировала она.
Заместитель руководителя экспертно-правового центра уполномоченного по защите прав предпринимателей Наталья Рябова, в свою очередь, наоборот, считает, что ст. 171 декриминализована недостаточно: «Неоднократно (в том числе и нами) ставился вопрос о декриминализации осуществления предпринимательской деятельности без регистрации, поскольку не всегда понятно, нужно или нет регистрироваться». Тем не менее из ч. 1 ст. 171 предлагается только исключить формулировку «с извлечением дохода в крупном размере».