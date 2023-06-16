Верховный суд предложил проект поправок в УПК для усиления защиты прав предпринимателей

Верховный суд предложил проект поправок в УПК для усиления защиты прав предпринимателейЗаконопроект о разграничении дел о мошенничестве в отношении бизнесменов направлен в Госдуму
Пленум Верховного суда (ВС) России принял проект постановления о внесении изменений в статью 5 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ. Он направлен на усиление процессуальных гарантий субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. Решение пленума ВС есть в распоряжении «Ведомостей». Далее проект отправится на рассмотрение в Госдуму.
Органы предварительного расследования и суды испытывают сложности при разграничении преступлений, совершенных в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью. Об этом говорится в пояснительной документации к проекту на основе изученной правоприменительной практики по уголовным делам в отношении бизнесменов. Правовая неопределенность вызвана отсутствием в УПК понятия «преступления, совершенные в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью».
В связи с этим авторы проекта предлагают дополнить статью 5 УПК РФ двумя пунктами с признаками, по которым преступления, предусмотренные частями 1–4 статьи 159, статьями 159.1–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, должны будут рассматриваться как совершенные индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности.
Принятие документа будет способствовать гуманизации уголовного судопроизводства и повышению уровня процессуальных гарантий для подозреваемых и обвиняемых, являющихся индивидуальными предпринимателями, сказано в пояснительной документации. Изменения устранят пробелы в правовом регулировании и трудности в правоприменительной практике. Сейчас они связаны с оценкой возможности распространения на таких лиц специальных правил, предусмотренных УПК, в том числе при избрании меры пресечения.
ВС указал, что эта инициатива позволит сократить число случаев заключения предпринимателей под стражу в пользу применения к ним более мягких мер пресечения. В первую очередь речь идет о залоге и запрете определенных действий. Бизнес будет также более защищен от злоупотреблений во время следственных действий, например от изъятия предметов и документов. Таким образом, предприниматели смогут продолжать работу во время предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу, говорится в пояснительной документации.
Следователю и представителю прокуратуры зачастую достаточно представить в суд рапорт оперуполномоченного о том, что лицо на самом деле прикрывает свою преступную деятельность бизнесом, поэтому на него не должны распространяться нормы, касающиеся предпринимателей, рассуждает старший партнер адвокатского бюро Москвы «Афанасьев, Узденский и партнеры» Сергей Узденский. При этом сторона защиты может предоставить неопровержимые доказательства ведения предпринимательской деятельности доверителем и не будет услышана, отметил адвокат. «Необходимо обеспечивать реальную состязательность (сторон в процессе. – «Ведомости») и привлекать к ответственности лиц, отходящих от этого принципа. Лишь в этом случае гуманизация уголовного законодательства будет работать на практике», – резюмировал Узденский.
В отношении субъектов предпринимательской деятельности установлены специальные правила производства по уголовным делам, позволяющие им продолжить осуществление экономической деятельности в период предварительного расследования и судебного разбирательства, заявил «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. По его словам, ряд преступлений, совершаемых в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, отнесен законом к делам частно-публичного обвинения и их возбуждение возможно не иначе как по заявлению потерпевшего. «Планируемые поправки в УПК, с одной стороны, позволят точно определить, какие субъекты имеют право на гарантии, закрепленные УПК. С другой стороны, введение четких законодательных критериев предпринимательской деятельности (самостоятельность, осуществление на свой риск, направленность на систематическое получение прибыли) исключают возможность расширительного толкования и применения этих гарантий к более широкому кругу субъектов», – считает Егулемов.
Его коллега, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин, в свою очередь, предполагает, что в данном случае требуется не новый закон, а систематическое изменение подхода судов, которое инициировать может только Верховный суд. В правоприменительной практике предпринимательская деятельность и преступная деятельность существуют в разных плоскостях и не пересекаются, отмечает Клеточкин.