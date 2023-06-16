Верховный суд предложил проект поправок в УПК для усиления защиты прав предпринимателей

Следователю и представителю прокуратуры зачастую достаточно представить в суд рапорт оперуполномоченного о том, что лицо на самом деле прикрывает свою преступную деятельность бизнесом, поэтому на него не должны распространяться нормы, касающиеся предпринимателей, рассуждает старший партнер адвокатского бюро Москвы «Афанасьев, Узденский и партнеры» Сергей Узденский. При этом сторона защиты может предоставить неопровержимые доказательства ведения предпринимательской деятельности доверителем и не будет услышана, отметил адвокат. «Необходимо обеспечивать реальную состязательность (сторон в процессе. – «Ведомости») и привлекать к ответственности лиц, отходящих от этого принципа. Лишь в этом случае гуманизация уголовного законодательства будет работать на практике», – резюмировал Узденский.